Ravier justificó de manera insólita el ajuste a la educación y habló de Malvinas

El vocero presidencial aclaró el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas

Adrián Ravier fue designado vocero de Javier Milei. Reemplazará a Manuel Adorni en el cargo.

En la misma conferencia, el vocero presidencial también se refirió al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y rechazó que exista una hipótesis de conflicto bélico con el Reino Unido. “El reclamo que todos pudieron escuchar en cadena nacional es pacífico, diplomático y no militar”, afirmó Ravier.

El funcionario también cuestionó las comparaciones entre la posición del Gobierno y la decisión de la dictadura de Leopoldo Galtieri de iniciar la guerra de 1982. “Es totalmente distinto”, aclaró, y agregó: “Estos anuncios provienen de un gobierno democrático y cualquier relación que se quiera hacer nos parece equivocada”.

Ravier aseguró además que Milei “no habló ni consultó” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, antes del discurso sobre Malvinas. Sin embargo, señaló que el Gobierno espera el apoyo de ambos países para el reclamo argentino de soberanía.

En relación con la política exterior, el vocero sostuvo que Chile respaldará a la Argentina y recordó que el presidente José Antonio Kast “se comprometió a no proveer ayuda logística para la explotación de hidrocarburos en Malvinas”. A su vez, dijo “desconocer” el anuncio chileno sobre la creación de un corredor marítimo entre Punta Arenas y las islas, que colaboraría con la logística naval británica.

Ravier también confirmó que la Base Naval de Ushuaia anunciada por Milei será financiada “100% por Argentina” y que el Presidente le pidió a Caputo incluir las partidas correspondientes en el Presupuesto 2027. Además, señaló que existe la posibilidad de que Milei viaje a Londres antes de fin de año para participar de un evento empresarial denominado “Argentina Week” el 20 de octubre, aunque aclaró que por el momento no está confirmada su presencia.