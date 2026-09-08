Ravier justificó de manera insólita el ajuste a la educación y habló de Malvinas

El vocero presidencial explicó que la baja en inversión en el sector educativo tras los malos resultados en las pruebas PISA y aseguró que el reclamo por las islas es “pacífico, diplomático y no militar”.
El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que el Gobierno redujo el gasto destinado a educación y justificó esa decisión al señalar que fue necesario para “recuperar el orden público”. Sus declaraciones se produjeron después de que Argentina registrara su peor resultado de los últimos 20 años en las pruebas PISA y quedara en el puesto 72 entre 91 países.
Consultado sobre los recursos destinados al área y sobre cómo se buscará revertir el deterioro en el rendimiento educativo, Ravier sostuvo: “La educación es una inversión fundamental que puede ser pública o privada”. Luego reconoció el ajuste aplicado por la administración de Javier Milei: “En relación con el dinero que el Gobierno destina, hemos tenido que llevar adelante una reducción del gasto para recuperar el orden público”.
El funcionario defendió la política económica y explicó que la reducción de las partidas educativas forma parte de un recorte general del gasto estatal. “Lo que hay que mirar no es tanto el gasto sobre PBI. Este Gobierno achicó el gasto total del 45% al 30%. Se redujo en las dos terceras partes”, planteó Ravier, y agregó: “Achicamos más de 30% el gasto público para poder tener una Argentina ordenada con la cual bajemos la inflación, la pobreza, la indigencia”.
Las declaraciones se conocieron luego de los resultados de las pruebas PISA 2025, que mostraron una caída del rendimiento argentino en lectura, matemática y ciencias. Frente a ese escenario, Ravier sostuvo que la reducción general del gasto tiene como consecuencia una disminución de determinadas partidas: “Eso necesariamente tiene como contrapartida que cualquier partida de gasto que uno la mida contra el PBI, lógicamente puede verse reducida”.
En la misma conferencia, el vocero presidencial también se refirió al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y rechazó que exista una hipótesis de conflicto bélico con el Reino Unido. “El reclamo que todos pudieron escuchar en cadena nacional es pacífico, diplomático y no militar”, afirmó Ravier.
El funcionario también cuestionó las comparaciones entre la posición del Gobierno y la decisión de la dictadura de Leopoldo Galtieri de iniciar la guerra de 1982. “Es totalmente distinto”, aclaró, y agregó: “Estos anuncios provienen de un gobierno democrático y cualquier relación que se quiera hacer nos parece equivocada”.
Ravier aseguró además que Milei “no habló ni consultó” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, antes del discurso sobre Malvinas. Sin embargo, señaló que el Gobierno espera el apoyo de ambos países para el reclamo argentino de soberanía.
En relación con la política exterior, el vocero sostuvo que Chile respaldará a la Argentina y recordó que el presidente José Antonio Kast “se comprometió a no proveer ayuda logística para la explotación de hidrocarburos en Malvinas”. A su vez, dijo “desconocer” el anuncio chileno sobre la creación de un corredor marítimo entre Punta Arenas y las islas, que colaboraría con la logística naval británica.
Ravier también confirmó que la Base Naval de Ushuaia anunciada por Milei será financiada “100% por Argentina” y que el Presidente le pidió a Caputo incluir las partidas correspondientes en el Presupuesto 2027. Además, señaló que existe la posibilidad de que Milei viaje a Londres antes de fin de año para participar de un evento empresarial denominado “Argentina Week” el 20 de octubre, aunque aclaró que por el momento no está confirmada su presencia.
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