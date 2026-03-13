La industria usó solo el 53,6% de su capacidad instalada en enero

En enero de 2026, respecto al mismo mes de 2025, la principal incidencia negativa se observó en la industria metalmecánica excepto automotores, que registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 31,4%, inferior al registrado en enero de 2025 (38,1%), relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

De acuerdo con datos del de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó interanualmente 32,1% y la fabricación de aparatos de uso doméstico registró una disminución de 35,8% para la misma comparación.

La industria automotriz mostró en enero un nivel de utilización de la capacidad instalada de 24,0%, inferior al del mismo mes de 2025 (34,8%), relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Según datos del IPI manufacturero, la producción de vehículos automotores disminuyó 30,4% en enero con respecto al mismo mes de 2025.

Cuando se examina la realidad industrial en detalle, el caso más extremo es el de la producción textil. Cuando se examina la realidad industrial en detalle, el caso más extremo es el de la producción textil.

Los productos textiles tuvo en enero un nivel de utilización de la capacidad instalada de 23,7%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (33,9%), como consecuencia de los menores niveles de producción de tejidos y de hilados de algodón. La fabricación de tejidos y acabado de productos textiles cayó 33,7% y la producción de hilados de algodón cae 33,1%.

Los productos de caucho y plástico presentaron en enero un nivel de utilización de la capacidad instalada de 36,1%, inferior al registrado en el mismo mes de 2025 (39,6%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos. La fabricación de manufacturas de plástico disminuyó interanualmente 6,2% en enero, mientras que la producción de neumáticos registra una caída de 29,7%.

En enero de 2026, respecto al mismo mes de 2025, la principal incidencia positiva se observó en las industrias metálicas básicas, que presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 67,6%, superior al registrado en enero de 2025 (59,3%).