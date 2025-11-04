Convocan a reunión para actualizar los sueldos del personal doméstico

El encuentro tendrá lugar el próximo viernes 7 de noviembre a las 10:30 horas, en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente del Ministerio de Capital Humano, “y en caso de ser necesario y/o solicitado mediante plataforma virtual”.

La convocatoria a sesión plenaria ordinaria del órgano fue formalizada por la presidente de la Comisión, Sara Gatti, mediante la Resolución 2/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El orden del día fijado en el texto oficial consiste en el “análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley N° 26.844”.

La última discusión salarial se produjo en julio y determinó un incremento del 6,5% en promedio, entre febrero y septiembre, por lo que los sueldos del personal doméstico subieron 3,5% sobre la remuneración de enero y 1% tanto en julio, como en agosto y septiembre.

Además, en dicha oportunidad se acordó el pago de bonos no remunerativos por única vez durante los meses de julio, agosto y septiembre, con montos diferenciados desde $4.000 a $10.000 según la carga horaria semanal.

La convocatoria de esta semana trae una demora en cuanto al tiempo que se había fijado para volver a discutir la actualización de los salarios, ya que en la última negociación se determinó tener en octubre el encuentro entre las representaciones del sector trabajador, empleador y público.

Los sueldos actuales del personal doméstico

Supervisores con retiro: $3.683 la hora y $459.471 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.034 la hora y $511.800 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $3.487 la hora y $426.875 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $3.822 la hora y $475.184 el mes

Caseros: $3.293 la hora y $416.485 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.683 la hora y $464.129 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.052 la hora y $374.541 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes

Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA

Todos los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas ni la modalidad de contratación.

El trámite se realiza de manera virtual: