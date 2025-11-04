Economía |

Convocan a reunión para actualizar los sueldos del personal doméstico

La última discusión salarial se produjo en julio y determinó un incremento del 6,5% en promedio, entre febrero y septiembre, por lo que los sueldos del personal doméstico subieron 3,5% sobre la remuneración de enero y 1% tanto en julio, como en agosto y septiembre.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convocó a una reunión para llevar adelante la revisión de los salarios del personal doméstico de cara al último tramo del año, contemplando el impacto de la inflación en los ingresos del sector.

El encuentro tendrá lugar el próximo viernes 7 de noviembre a las 10:30 horas, en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente del Ministerio de Capital Humano, “y en caso de ser necesario y/o solicitado mediante plataforma virtual”.

La convocatoria a sesión plenaria ordinaria del órgano fue formalizada por la presidente de la Comisión, Sara Gatti, mediante la Resolución 2/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El orden del día fijado en el texto oficial consiste en el “análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley N° 26.844”.

Además, en dicha oportunidad se acordó el pago de bonos no remunerativos por única vez durante los meses de julio, agosto y septiembre, con montos diferenciados desde $4.000 a $10.000 según la carga horaria semanal.

La convocatoria de esta semana trae una demora en cuanto al tiempo que se había fijado para volver a discutir la actualización de los salarios, ya que en la última negociación se determinó tener en octubre el encuentro entre las representaciones del sector trabajador, empleador y público.

Los sueldos actuales del personal doméstico

  • Supervisores con retiro: $3.683 la hora y $459.471 el mes trabajado
  • Supervisores sin retiro: $4.034 la hora y $511.800 el mes
  • Personal para tareas específicas con retiro: $3.487 la hora y $426.875 el mes
  • Personal para tareas específicas sin retiro: $3.822 la hora y $475.184 el mes
  • Caseros: $3.293 la hora y $416.485 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.683 la hora y $464.129 el mes
  • Personal para tareas generales con retiro: $3.052 la hora y $374.541 el mes
  • Personal para tareas generales sin retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes

Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA

Todos los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas ni la modalidad de contratación.

El trámite se realiza de manera virtual:

  • Ingresar a la web de ARCA con clave fiscal. Si no se tiene, se debe solicitar una.
  • Cargar los datos del empleado (el sistema los trae automáticamente con el CUIL).
  • Completar los datos laborales: tipo de trabajo, horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso y si el trabajo es temporal o fijo.
  • Indicar el domicilio laboral.
  • Verificar y confirmar la información antes de finalizar el trámite.

