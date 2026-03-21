La pesca costera en alerta por la suba del combustible

Además, los armadores cuestionaron el esquema de provisión en el Puerto de Mar del Plata, donde apuntaron contra Zona Común SA por concentrar la comercialización y condicionar precios y volúmenes.

Según indicaron, tras una reunión sin resultados con la firma, el panorama sigue sin cambios y limita aún más la operatoria de la flota.

Falta de respuestas

En paralelo, denunciaron la falta de respuestas de las autoridades nacionales. Aseguran haber elevado notas a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, así como a representantes provinciales y municipales, y esperan avanzar en gestiones con YPF para encontrar alternativas.

La crisis no es nueva. En el puerto marplatense, de las más de 200 embarcaciones costeras que operaban décadas atrás, hoy quedan apenas unas pocas decenas. La pérdida de rentabilidad, sumada a contextos adversos como el actual, derivó en el abandono e incluso hundimiento de barcos.

Mientras tanto, el sector observa con preocupación la falta de medidas que reviertan la tendencia. La advertencia es clara: sin cambios en el corto plazo, la pesca costera podría profundizar su deterioro y afectar a miles de trabajadores vinculados a una de las actividades históricas del litoral bonaerense.