Javier Milei escaló la pelea con Domingo Cavallo y lo bloqueó tras sus críticas a la economía

La respuesta de Milei no tardó en llegar. A través de la red social X, el presidente salió al cruce de Cavallo al responder una publicación del funcionario del BICE, Felipe Núñez, quien había cuestionado los pronósticos de inflación del exministro.

“Lo que sucede es que el modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas”, lanzó Milei. Luego, profundizó sus críticas recordando medidas de su gestión, como el Plan Bonex, el corralito de 2001, la suba del IVA, el impuesto al cheque y la nacionalización de deuda privada. “Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”, sentenció.

Embed Feli, lo que sucede es que el modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas. Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al… https://t.co/Gri5taITwo — Javier Milei (@JMilei) May 5, 2026

El conflicto escaló rápidamente. Horas después del cruce, Cavallo reveló que Milei lo bloqueó completamente. “Me bloqueó totalmente”, aseguró, y detalló que la decisión incluyó tanto WhatsApp como la red social X, lo que implica una ruptura total del diálogo entre ambos.

El debate por el dólar y la respuesta de Caputo

Durante una entrevista en el canal de streaming Ahora Play, Cavallo insistió en que la única forma de evitar una eventual corrida cambiaria es unificar y liberar completamente el mercado de cambios.

“Si se libera totalmente todo y hay un único mercado cambiario, el mercado va a encontrar su nivel”, explicó. Según su visión, exportadores, importadores y ahorristas deberían operar en un único sistema sin restricciones.

Las declaraciones también generaron la reacción de Luis Caputo, quien respondió con dureza en redes sociales. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, escribió.

Embed Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza… https://t.co/GFBjcwJ3ad — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 6, 2026

El ministro recordó que, frente a una situación económica “más sencilla”, Cavallo terminó aplicando el corralito y creando el impuesto al cheque. Además, afirmó que el exfuncionario “hizo un culto de violar la propiedad privada”, lo que -según sostuvo- generó una desconfianza que aún persiste.

Caputo también señaló que, por respeto, evita revelar las recomendaciones que Cavallo le hizo al inicio de la gestión de La Libertad Avanza, a las que calificó como “disparates” y “horrores de pronóstico”.