Los patentamientos de autos 0km cayeron 12,8% en junio

Durante el sexto mes del año se patentaron 45.995 vehículos, una cifra que representó una caída interanual del 12,8% frente a las 52.730 unidades registradas en el mismo período de 2025. El primer semestre cierra con una baja del 9,9% respecto del primer semestre de 2025.
El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de desaceleración durante junio. Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el sexto mes del año se patentaron 45.995 vehículos, una cifra que representó una caída interanual del 12,8% frente a las 52.730 unidades registradas en el mismo período de 2025.
Pese al retroceso frente al año pasado, el sector exhibió una recuperación respecto de mayo, con un incremento mensual del 7,2%, impulsado principalmente por los automóviles y los comerciales livianos. Sin embargo, el balance del primer semestre sigue siendo negativo. Entre enero y junio se patentaron 294.181 unidades, un 9,9% menos que las 326.549 contabilizadas en igual período de 2025. Un dato a tener en cuenta es que, por la retracción del mercado, las concesionarias tienen paralizado en Argentina un stock de 130 mil autos sin vender.
Uno de los datos más relevantes del informe es el fuerte avance de los vehículos fabricados fuera del país. Los importados ya representan el 69% de los patentamientos, mientras que los nacionales explican apenas el 31% del mercado, una relación que se profundizó en los últimos meses y marca un cambio en la composición de las ventas de cero kilómetro en la Argentina.
El segmento de automóviles concentró 30.106 patentamientos, mientras que los comerciales livianos alcanzaron las 13.093 unidades y los comerciales pesados sumaron 1.787 registros.
En el ranking de marcas, Toyota volvió a liderar el mercado con 6.775 patentamientos y una participación del 15,7%. Detrás se ubicaron Volkswagen, con 5.487 unidades, y Fiat, con 5.226. Ford y Chevrolet completaron los primeros cinco puestos.
Por modelos, la Toyota Hilux se mantuvo como el vehículo más vendido del país, con 3.002 unidades patentadas en junio. El podio lo completaron el Fiat Cronos, con 1.900 registros, y la Ford Ranger, con 1.786. La Ford Territory y la Volkswagen Amarok se ubicaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.
Otro de los segmentos que continúa ganando terreno es el de la movilidad eléctrica. Los patentamientos de vehículos 100% eléctricos alcanzaron las 865 unidades en junio, un crecimiento de 1.630% frente al mismo mes del año pasado. En este mercado, BYD lideró con comodidad y el Dolphin Mini volvió a ser el modelo eléctrico más vendido del país.
Por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires encabezó las operaciones con 13.278 patentamientos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 8.837 unidades, y Córdoba, con 4.772 registros.
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