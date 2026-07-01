Los patentamientos de autos 0km cayeron 12,8% en junio

En el ranking de marcas, Toyota volvió a liderar el mercado con 6.775 patentamientos y una participación del 15,7%. Detrás se ubicaron Volkswagen, con 5.487 unidades, y Fiat, con 5.226. Ford y Chevrolet completaron los primeros cinco puestos.

Por modelos, la Toyota Hilux se mantuvo como el vehículo más vendido del país, con 3.002 unidades patentadas en junio. El podio lo completaron el Fiat Cronos, con 1.900 registros, y la Ford Ranger, con 1.786. La Ford Territory y la Volkswagen Amarok se ubicaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Otro de los segmentos que continúa ganando terreno es el de la movilidad eléctrica. Los patentamientos de vehículos 100% eléctricos alcanzaron las 865 unidades en junio, un crecimiento de 1.630% frente al mismo mes del año pasado. En este mercado, BYD lideró con comodidad y el Dolphin Mini volvió a ser el modelo eléctrico más vendido del país.

Por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires encabezó las operaciones con 13.278 patentamientos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 8.837 unidades, y Córdoba, con 4.772 registros.

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