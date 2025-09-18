La UIF multó a Merrill Lynch Argentina por más de $13.000 millones

Esta significativa cifra constituye el sumario y la sanción económica más grande desde la creación del organismo encargado de prevenir el lavado de dinero.

La Resolución RESOL-2025-173-APN-UIF#MJ, publicada este jueves en el Boletín Oficial, rechazó planteos de inconstitucionalidad y prescripción formulados por los sumariados, pero absolvió a algunos directivos en ciertos cargos y reconoció la falta de legitimación pasiva de otros.

aviso_331570

En el caso de Merrill Lynch, la UIF dispuso sanciones por deficiencias en la identificación de clientes, falta de determinación de perfiles, omisiones en la documentación respaldatoria y ausencia de registros sobre análisis de operaciones inusuales. Por estos incumplimientos se aplicaron multas por $500.000.

La sanción más gravosa, por $13.090.683.803,98, recayó sobre la firma y varios de sus exejecutivos por no reportar operaciones sospechosas, en infracción al artículo 20 bis y al 21 inciso b) de la Ley 25.246. Se trata de la multa más alta impuesta por la UIF desde su creación.

Los responsables deberán abonar las multas en un plazo de 10 días hábiles a través del sistema eRecauda del Ministerio de Economía. Además, la resolución aclara que agota la vía administrativa y que los implicados podrán recurrir ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días hábiles.

La medida lleva la firma del presidente de la UIF, Paul Starc, y fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores para su conocimiento y seguimiento.