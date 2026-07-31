Vaca Muerta: el proyecto de inversión de Compañía Mega fue aprobado bajo el RIGI

En Loma La Lata, provincia de Neuquén, se realizarán ampliaciones y adecuaciones vinculadas al Slug Catcher, procesos de debottlenecking, la incorporación de un nuevo turbocompresor y un nuevo vessel de NGLs. Sobre el poliducto se construirán dos nuevas estaciones de bombeo en General Roca (PS3) y La Adela (PS4). En tanto, en la planta fraccionadora de Bahía Blanca se incorporará almacenamiento de NGLs, adecuaciones eléctricas y mejoras en el sistema de vapor y condensado.

La ampliación permitirá incorporar aproximadamente 1.500 toneladas diarias adicionales de NGLs, equivalentes a un incremento cercano al 27% de la capacidad actual de producción, generando una producción incremental anual estimada superior a 500.000 toneladas.

Perfil marcadamente exportador

El perfil comercial de la iniciativa será marcadamente exportador. Se estima que aproximadamente el 80% de la producción incremental se destinará a los mercados internacionales, principalmente a través de exportaciones de propano, butano y gasolina natural, mientras que el 20% restante abastecerá el mercado interno, fundamentalmente mediante el suministro de etano para la industria petroquímica argentina.

La ampliación de Compañía Mega permitirá incrementar la capacidad de separación y procesamiento de líquidos en origen y la monetización del gas natural para las empresas productoras de hidrocarburos.

Compañía Mega destacò que con esta inversiòn "refuerza su posición como uno de los actores centrales del sistema energético argentino. Actualmente la Compañía procesa cerca del 40% del gas natural producido en la Cuenca Neuquina y opera una infraestructura integrada que comprende separación, transporte, fraccionamiento y facilidades de almacenamiento y carga portuaria, conectando Vaca Muerta con el complejo petroquímico y exportador de Bahía Blanca".

Durante la etapa de construcción, "el proyecto generará además un importante impacto económico y social, con picos estimados de alrededor de 800 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a actividades de ingeniería, fabricación de equipos, logística, supervisión, construcción y servicios especializados. Asimismo, prevé una participación destacada de proveedores locales en obras civiles, montajes electromecánicos, transporte y servicios industriales y profesionales".

La aprobación del proyecto bajo el RIGI -señalaron desde la firma- "se integra al plan integral de expansión que Compañía Mega viene desarrollando para consolidar la capacidad de procesamiento de líquidos asociados al gas natural, potenciar las exportaciones argentinas y acompañar el crecimiento sostenido de la producción energética del país".