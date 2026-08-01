Aumento en colectivos, trenes y subte en el AMBA: cuánto cuesta viajar desde este sábado 1º de agosto

-Entre 3 y 6 kilómetros: $947,71.

-Entre 6 y 12 kilómetros: $1.020,71.

-Más de 12 kilómetros: $1.093,77.

El boleto mínimo en las líneas de colectivos que circulan por la Ciudad pasó a costar $852,90.

Por su parte, las líneas numeradas del 200 en adelante que recorren la Provincia también presentan un aumento del 3,9%. Las tarifas con SUBE registrada son las siguientes:

-Hasta 3 kilómetros: $1.111,19.

-Entre 3 y 6 kilómetros: $1.250,08.

-Entre 6 y 12 kilómetros: $1.388,98.

-Entre 12 y 27 kilómetros: $1.666,78.

-Más de 27 kilómetros: $1.959,58.

A diferencia de las líneas que dependen de la Ciudad y la Provincia, aquellas que se encuentran bajo la órbita nacional quedan fuera del incremento y mantienen sus tarifas actuales: boleto mínimo de $742,81 con SUBE registrada, $340,95 para beneficiarios de la Tarifa Social y $1.515,33 sin SUBE registrada.

Las nuevas tarifas en trenes y subtes

Desde este sábado rige también un nuevo tramo del incremento de los boletos de tren fijado por el gobierno nacional en mayo pasado. El alza se ubica entre el 10,5% y el 11%, según la sección. La actualización mensual impacta en todas las líneas ferroviarias del AMBA.

Aquellos pasajeros que viajen con tarjeta SUBE deben pagar $420, $590 o $730, según el tramo recorrido, mientras que el boleto en efectivo tiene un valor único de $1.500 para las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

Los pasajeros de los trenes metropolitanos también deberán pagar boletos más caros desde este sábado.

En tanto, los usuarios del subte porteño afrontan un aumento del 3,9% desde este mes. Los valores tarifarios quedan de la siguiente manera:

-Boleto general con SUBE registrada: $1.684.

-Boleto con SUBE sin registrar: $2.541,10.

-Premetro: $567,35.

-Tarifa Social: $567.

-Boleto estudiantil: $226.