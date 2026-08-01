Aumento en colectivos, trenes y subte en el AMBA: cuánto cuesta viajar desde este sábado 1º de agosto

El incremento es por los esquemas de actualización tarifaria que aplican tanto el gobierno de la Ciudad, como el de la Provincia. Mirá cuáles son los nuevos valores.
Los boletos de colectivos, subte y trenes vuelven a aumentar desde este sábado 1º de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ajuste se debe a los esquemas de actualización tarifaria que aplican tanto el gobierno de la Ciudad, como la administración de la Provincia.
En el caso de los colectivos, los pasajes de las 31 líneas que circulan por el distrito porteño suben el 3,9% con el comienzo del octavo mes del año. El alza surge de la fórmula de ajuste vigente, que contempla el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec -en junio fue del 1,9%- más un adicional del 2% destinado a cubrir los costos operativos del sistema.
Las tarifas con la tarjeta SUBE registrada quedan de la siguiente manera:
-Hasta 3 kilómetros: $852,90.
-Entre 3 y 6 kilómetros: $947,71.
-Entre 6 y 12 kilómetros: $1.020,71.
-Más de 12 kilómetros: $1.093,77.
Por su parte, las líneas numeradas del 200 en adelante que recorren la Provincia también presentan un aumento del 3,9%. Las tarifas con SUBE registrada son las siguientes:
-Hasta 3 kilómetros: $1.111,19.
-Entre 3 y 6 kilómetros: $1.250,08.
-Entre 6 y 12 kilómetros: $1.388,98.
-Entre 12 y 27 kilómetros: $1.666,78.
-Más de 27 kilómetros: $1.959,58.
A diferencia de las líneas que dependen de la Ciudad y la Provincia, aquellas que se encuentran bajo la órbita nacional quedan fuera del incremento y mantienen sus tarifas actuales: boleto mínimo de $742,81 con SUBE registrada, $340,95 para beneficiarios de la Tarifa Social y $1.515,33 sin SUBE registrada.
Desde este sábado rige también un nuevo tramo del incremento de los boletos de tren fijado por el gobierno nacional en mayo pasado. El alza se ubica entre el 10,5% y el 11%, según la sección. La actualización mensual impacta en todas las líneas ferroviarias del AMBA.
Aquellos pasajeros que viajen con tarjeta SUBE deben pagar $420, $590 o $730, según el tramo recorrido, mientras que el boleto en efectivo tiene un valor único de $1.500 para las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.
En tanto, los usuarios del subte porteño afrontan un aumento del 3,9% desde este mes. Los valores tarifarios quedan de la siguiente manera:
-Boleto general con SUBE registrada: $1.684.
-Boleto con SUBE sin registrar: $2.541,10.
-Premetro: $567,35.
-Tarifa Social: $567.
-Boleto estudiantil: $226.
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