Inflación: marzo arrancó con subas en alimentos y se vienen más aumentos

El repunte se da en un mes que también estará dominado por subas en distintos servicios regulados y estacionales. Entre ellos, aparecen aumentos en transporte público, peajes, medicina prepaga y educación; factores que podrían sumar presión sobre la inflación general.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) muestra un cambio en la dinámica de las proyecciones inflacionarias. A diferencia de lo ocurrido en los primeros meses de la gestión de Javier Milei, las estimaciones de las consultoras privadas se ubican ahora por debajo de la inflación que finalmente se registra y, además, en cada informe se corrigen al alza los pronósticos del mes previo.

En ese escenario, marzo no presenta por ahora rubros con capacidad clara para empujar el índice general a la baja. Solo algunos sectores, como prendas de vestir y calzado, podrían mostrar cierta moderación por la mayor presencia de textiles importados, mientras que restaurantes y hoteles podrían reflejar la reversión del impacto estacional del turismo de verano.

Por el contrario, los servicios vuelven a aparecer como uno de los principales motores de las subas. Durante el mes se aplicarán ajustes en tarifas de energía eléctrica, gas natural y agua corriente, además de actualizaciones parciales en los impuestos a los combustibles que impactan en los precios de nafta y gasoil.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires también incidirán otros aumentos ya definidos. Entre ellos figuran dos subas en las tarifas de colectivos de jurisdicción nacional y un incremento del 42% en los peajes de la autopista Panamericana y el Acceso Oeste, medidas que tendrán un impacto directo en el gasto cotidiano de los hogares.

A estos ajustes se suma el aumento promedio de entre 2,9% y 3,2% en las cuotas de medicina prepaga y el componente estacional de educación. En marzo del año pasado, este rubro registró una suba del 21,6% y fue uno de los factores que impulsaron al Índice de Precios al Consumidor a marcar un 3,7%, el valor más alto de los últimos 18 meses.

En el caso de los alimentos, el informe de la consultora LCG muestra que el aumento semanal estuvo encabezado por bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con un incremento del 3,6%. También se registraron subas en aceites, comidas listas para llevar y productos como azúcar, miel y cacao.

Las carnes, que habían liderado las subas en los últimos meses, quedaron por debajo del promedio con un alza del 1,8%. Sin embargo, debido a su peso en el consumo de los hogares, continuaron siendo el rubro con mayor incidencia en la inflación de alimentos, con un aporte de 0,55 puntos porcentuales al índice semanal.

Pese al repunte de la primera semana, el acumulado mensual de alimentos mostró una leve desaceleración en las mediciones de las consultoras privadas. Aun así, el resultado final de la inflación de marzo sigue siendo incierto y dependerá del comportamiento de los precios en las próximas semanas, en un contexto marcado por ajustes tarifarios y aumentos estacionales que podrían limitar la desaceleración del índice general.