Las ventas minoristas de las pymes cayeron 4,2% en septiembre

El dato consolida una tendencia negativa que se arrastra desde mayo, cuando las ventas habían retrocedido un 2,9%. Luego siguieron bajas del 0,5% en junio, 2% en julio, 2,6% en agosto y 4,2% en septiembre.

Pese a esa sucesión de descensos, el acumulado de 2025 aún se mantiene en terreno positivo, con una suba interanual del 5%, gracias al fuerte impulso registrado en el primer trimestre.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes mostró una contracción del 2% frente a agosto, encadenando así seis meses consecutivos de caídas. “La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un contexto donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad hacia fin de año”, indicó la CAME en su informe.

Preocupación

La situación general de los comercios también muestra señales de preocupación: el 55% de los empresarios consultados afirmó que su situación se mantuvo igual que en 2024, mientras que el 38% señaló un empeoramiento, tres puntos más que el mes anterior. Apenas un 7,2% reportó mejoras.

En cuanto a las expectativas para 2026, el 47,6% prevé una mejora, el 41,5% espera estabilidad y el 10,8% cree que el panorama será peor. Sin embargo, el clima inversor se mantiene cauteloso: seis de cada diez pymes consideran que no es un buen momento para invertir, mientras que solo el 12% ve condiciones favorables.

La caída fue generalizada en todos los rubros, aunque con distinta intensidad. Los sectores más afectados fueron Textil e indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%). En el otro extremo, Perfumería logró un leve repunte mensual del 1,4%, mientras que Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción mantuvo los niveles de agosto.

Desde la CAME advirtieron que las ventas siguen condicionadas por la evolución de los ingresos reales, el costo del financiamiento y la incertidumbre política previa al cierre del año. “El desafío del último trimestre será sostener el nivel de actividad sin nuevas pérdidas de consumo”, concluyó la entidad.

El rendimiento de cada rubro

-Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 3,1% en la comparación interanual, a precios constantes, pero mantienen en el acumulado un aumento del 7,2% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una caída del 1,8%.

-Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 6,2% interanual en julio, pero suman un incremento del 4,5% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 2,6%.

-Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 4,3% interanual, pero acumulan un incremento durante el 2025 del 4,4%. En el intermensual se midió una baja del 2,1%.

-Farmacia: las ventas retrocedieron un 1,4% interanual pero llevan un alza del 7,5% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró una merma del 1,5%.

-Perfumería: las ventas cayeron un 6% interanual, pero suman un incremento del 8,8% en el primer semestre. En la comparación intermensual, hubo una mejora del 1,4%.

-Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja del 0,5% pero acumulan un crecimiento del 4,7% en el 2025. Por su parte, en el intermensual se mantuvieron sin cambios respecto a agosto.

-Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 10,9% interanual, a precios constantes, pero acumulan un crecimiento del 0,7%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 4,3%.