Las ventas minoristas de las pymes cayeron 4,2% en septiembre

Según la CAME, todos los rubros mostraron caídas interanuales en el noveno mes del año. Las pymes señalaron pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento de los hogares y menor demanda.
Las ventas minoristas de las pymes registraron una caída del 4,2% interanual en septiembre, según el relevamiento mensual elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Se trata del quinto descenso consecutivo y refleja, según la entidad, “la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política” sobre el mercado.
El dato consolida una tendencia negativa que se arrastra desde mayo, cuando las ventas habían retrocedido un 2,9%. Luego siguieron bajas del 0,5% en junio, 2% en julio, 2,6% en agosto y 4,2% en septiembre.
Pese a esa sucesión de descensos, el acumulado de 2025 aún se mantiene en terreno positivo, con una suba interanual del 5%, gracias al fuerte impulso registrado en el primer trimestre.
En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes mostró una contracción del 2% frente a agosto, encadenando así seis meses consecutivos de caídas. “La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un contexto donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad hacia fin de año”, indicó la CAME en su informe.
La situación general de los comercios también muestra señales de preocupación: el 55% de los empresarios consultados afirmó que su situación se mantuvo igual que en 2024, mientras que el 38% señaló un empeoramiento, tres puntos más que el mes anterior. Apenas un 7,2% reportó mejoras.
En cuanto a las expectativas para 2026, el 47,6% prevé una mejora, el 41,5% espera estabilidad y el 10,8% cree que el panorama será peor. Sin embargo, el clima inversor se mantiene cauteloso: seis de cada diez pymes consideran que no es un buen momento para invertir, mientras que solo el 12% ve condiciones favorables.
La caída fue generalizada en todos los rubros, aunque con distinta intensidad. Los sectores más afectados fueron Textil e indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%). En el otro extremo, Perfumería logró un leve repunte mensual del 1,4%, mientras que Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción mantuvo los niveles de agosto.
Desde la CAME advirtieron que las ventas siguen condicionadas por la evolución de los ingresos reales, el costo del financiamiento y la incertidumbre política previa al cierre del año. “El desafío del último trimestre será sostener el nivel de actividad sin nuevas pérdidas de consumo”, concluyó la entidad.
-Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 3,1% en la comparación interanual, a precios constantes, pero mantienen en el acumulado un aumento del 7,2% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una caída del 1,8%.
-Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 6,2% interanual en julio, pero suman un incremento del 4,5% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 2,6%.
-Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 4,3% interanual, pero acumulan un incremento durante el 2025 del 4,4%. En el intermensual se midió una baja del 2,1%.
-Farmacia: las ventas retrocedieron un 1,4% interanual pero llevan un alza del 7,5% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró una merma del 1,5%.
-Perfumería: las ventas cayeron un 6% interanual, pero suman un incremento del 8,8% en el primer semestre. En la comparación intermensual, hubo una mejora del 1,4%.
-Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja del 0,5% pero acumulan un crecimiento del 4,7% en el 2025. Por su parte, en el intermensual se mantuvieron sin cambios respecto a agosto.
-Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 10,9% interanual, a precios constantes, pero acumulan un crecimiento del 0,7%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 4,3%.
