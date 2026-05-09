UBA: Yacobitti dice que el Gobierno "no giró un solo peso"

El conflicto se intensificó después de que los directores de los seis hospitales de la UBA advirtieran que la atención sanitaria podría verse afectada por la falta de financiamiento. Las autoridades universitarias señalaron que, de no regularizarse la situación, algunos servicios podrían dejar de funcionar en las próximas semanas.

La discusión se da además en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para reclamar mayor presupuesto para las casas de estudio. Desde el oficialismo sostienen que el financiamiento está garantizado y que existe una utilización política del conflicto.

MARCHA UNIVERSITARIA.jpg El frente gremial universitario realizará una gran marcha cuando se trate el veto de Milei.

En una conferencia de prensa realizada el viernes, Adorni aseguró que el Gobierno cumplió con todas las transferencias previstas para gastos de funcionamiento, incluidos los vinculados al área de salud. También acusó a la UBA de intentar apropiarse de recursos destinados al conjunto de hospitales universitarios del país.

ADORNI El jefe de Gabinete ofreció una conferencia de prensa, luego de la reapertura de la sala de periodistas que estuvo 10 días cerrada.

Según Yacobitti, el reclamo no involucra únicamente a la UBA, sino también a otras universidades nacionales que administran hospitales, como Córdoba, Cuyo y La Rioja. “El Gobierno todavía no giró un solo peso”, insistió el vicerrector en declaraciones radiales.

El dirigente universitario también cuestionó las prioridades presupuestarias de la administración de Javier Milei. “Estos 80.000 millones son menos de lo que van a gastar por bajar el impuesto a los autos de lujo. Es una cuestión de prioridades”, afirmó.

Días atrás, el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, había advertido que la red sanitaria universitaria atravesaba una situación económica “grave” debido a la falta de fondos específicos para funcionamiento hospitalario durante los últimos cuatro meses.

Frente a esos planteos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, rechazó las acusaciones y sostuvo que el Gobierno transfirió regularmente los créditos presupuestarios previstos por ley para la UBA. Según el Ejecutivo, el reclamo apunta a obtener una asignación adicional cercana a los 80.000 millones de pesos contemplados en la partida especial de hospitales universitarios.