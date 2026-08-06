Martín Rappallini de la UIA le contestó a Luis Caputo y pidió "respeto"

El titular de la Unión Industrial Argentina salió al cruce de las palabras del Ministro de Economía que cuestinó a “los tarados que hablan de la industria” local
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, le respondió al ministro de Economía, Luis Caputo, después de que el titular de Hacienda cuestionara a “los tarados que hablan de la industria” local .
"Nosotros vamos a seguir defendiendo la industria con mucha firmeza y también una Argentina que sea estable, con menos inflación, competitiva", dijo Rappallini en declaraciones a Radio Mitre, y agregó que: “estamos convencidos de que la industria es fundamental para el desarrollo y que también es fundamental tener una Argentina ordenada”.
Las palabras de Caputo “no son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante”, dijo Eappallini.
El titular de la UIA apuntó a que el país "necesita una industria competitiva, integrada al mundo y capaz de exportar”, y para ello reclamó igualdad de condiciones para competir contra las importaciones.
En ese marco es que “venimos planteando los problemas que afectan a esa competitividad: impositivos, laborales, de infraestructura, financiamiento; la competencia desleal, que está impactando fuerte; el bajo consumo que tenemos y la caída de actividad en muchos sectores industriales”.
“No defendemos privilegios, sino que queremos tener las mismas condiciones para competir. Este es el punto”, aclaró el titular de UIA.
“Creo que hay que empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y en exportaciones”, señaló Rappallini.
“Repito: Nosotros no estamos pidiendo privilegios, y no estamos pidiendo tampoco ni devaluaciones, estamos pidiendo tener mayor competitividad e igualdad de condiciones. Este es el mensaje permanente de la industria, igualdad de condiciones para competir, pero hoy estamos con diferencias muy importantes, tasas de interés altas y costo fiscal mucho más alto”, afirmó.
comentar