Martín Rappallini de la UIA le contestó a Luis Caputo y pidió "respeto"

El presidente de la Unión Industrial Argentina le respondió a Luis Caputo tras sus dichos sobre el sector: "A las personas hay que respetarlas". @bonelliok



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En ese marco es que “venimos planteando los problemas que afectan a esa competitividad: impositivos, laborales, de infraestructura, financiamiento; la competencia desleal, que está impactando fuerte; el bajo consumo que tenemos y la caída de actividad en muchos sectores industriales”.

“No defendemos privilegios, sino que queremos tener las mismas condiciones para competir. Este es el punto”, aclaró el titular de UIA.

“Creo que hay que empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y en exportaciones”, señaló Rappallini.

“Repito: Nosotros no estamos pidiendo privilegios, y no estamos pidiendo tampoco ni devaluaciones, estamos pidiendo tener mayor competitividad e igualdad de condiciones. Este es el mensaje permanente de la industria, igualdad de condiciones para competir, pero hoy estamos con diferencias muy importantes, tasas de interés altas y costo fiscal mucho más alto”, afirmó.