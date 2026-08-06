Lacunza dijo que "no es ser tarado" defender el mercado interno y cuestionó a Caputo

El economista insistió en que el debate pasa por las distintas miradas sobre el crecimiento económico. "Tarado no hay nadie, en tal caso hay visiones distintas", afirmó, al tiempo que reconoció que la administración de Javier Milei "tiene un cierto mérito político de haber establecido esa idea como consenso, pero la idea no es de alguien en particular".

En ese sentido, remarcó que comparte algunos de los lineamientos centrales del programa económico. "Hay que vivir integrado al mundo, estamos de acuerdo, si nos cerramos vamos a pagar el doble de lo que se paga en el mundo. Tampoco hay que darle a la 'maquinita' y mantener el equilibrio fiscal, porque sino se genera inflación y los que más la sufren son los pobres", sostuvo.

No obstante, aclaró que las coincidencias no abarcan todos los aspectos de la política económica. "En eso estamos de acuerdo, pero hay otras que no. Y no es que la gente es tarada sino que tiene visiones distintas", afirmó.

Lacunza volvió a poner el foco en la situación de los sectores que, según su diagnóstico, permanecen rezagados. "Hay otro motor que está apagado desde hace más de un año y medio y sin señales de reactivación que son la industria, la construcción y el comercio. Y no es tarado el que lo ve. Estos tres sectores que permanecen en baja se sitúan en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, donde hay ocho millones de empleos directos privados. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente?", planteó.

El exministro también expuso su visión sobre las condiciones necesarias para consolidar un programa de desarrollo. "Un programa de desarrollo tiene tres patas: el changuito del supermercado, que está en amarillo; el empleo, que está en anaranjado; y después votos. Cuando los dos primeros están en verde, se genera un círculo virtuoso que se transforma en votos", explicó.

Finalmente, dejó una advertencia sobre la evolución del programa económico y su impacto político. "Cuando uno está en anaranjado, ya no tenés tantos votos. ¿Y sabés cuántas veces en mi vida vi programas que comienzan bien y terminaron mal?", concluyó.