Las ventas en supermercados cayeron 0,7% interanual en mayo

En mayo, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de 412.628 millones de pesos, lo que representa el 16,5% de las ventas totales y mostró un aumento del 27,5% respecto a mayo de 2025.

Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron 598.268 millones de pesos, lo que representó el 23,9% y una suba de 13,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Autoservicios mayoristas

En los autoservicios mayoristas las ventas disminuyeron 2,3% interanual en mayo, pero subieron 2,3% respecto de abril, según el Indec. El acumulado enero-mayo de 2026 presentó una caída de 3,0% respecto a igual período de 2025.

Indec: mayoristas.

En mayo, las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 388.237,1 millones de pesos, lo que representó un incremento de 23,7% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante mayo, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Carnes”, con 32,8%; “Almacén”, con 27,5%; “Lácteos”, con 26,5%; y “Verdulería y frutería”, con 23,9%.

Shoppings

En los shoppings y centros de compras las ventas crecieron 11,9% interanual en mayo de 2026 y 3,1% con respecto al mes previo, según el Indec.

En mayo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 3,1% respecto al mes anterior. Las ventas a precios corrientes sumaron 670.215 millones de pesos, lo que representó un incremento interanual de 33,1%.

Indec: shoppings.

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes registraron un total de 199.895 millones de pesos, lo que representó un incremento interanual de 37,7%. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, fueron de 219.595 millones de pesos, con un incremento del 33,1% con relación al mismo mes del año anterior.

Por su parte, la Región Pampeana alcanzó los 137.045 millones de pesos, lo que representó un incremento de 28,4% respecto a mayo de 2025.

Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo fueron de 46.025 millones de pesos, con un incremento del 29,8% respecto a igual mes del año anterior. Por último, la Región Norte y la Región Patagonia registraron ventas por 33.936 y 33.720 millones de pesos, con un aumento interanual de 29,5% y 34,9%, respectivamente.