La confianza del consumidor cayó 12,3% interanual en julio

El informe también evidenció diferencias según el nivel de ingresos. Los hogares de menores recursos fueron los más afectados, con una caída del 11,47%, mientras que entre los sectores de mayores entradas monetarias el retroceso fue del 1,45%.

Las expectativas sobre la evolución de la economía también reflejaron un mayor pesimismo. El subíndice de Expectativas Futuras disminuyó 7,19%, mientras que el de Condiciones Presentes registró una baja más moderada del 1,24%.

El estudio se realizó entre el 2 y el 16 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos en centros urbanos y, pese a la caída mensual, el ICC todavía se mantiene un 14,24% por encima del mínimo registrado en enero de 2024.