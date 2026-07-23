La confianza del consumidor cayó 12,3% interanual en julio

Además, el índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró una baja mensual de 4,78%, con un deterioro más marcado en las expectativas económicas en los hogares de menores ingresos.
El Índice de Confianza del Consumidor registró durante julio una caída del 12,3% interanual y retrocedió un 4,78% respecto de junio, de acuerdo a un relevamiento efectuado por la Universidad Torcuato Di Tella, y con este resultado, el indicador acumuló una baja del 14,16% desde el máximo alcanzado en enero de 2025.
El relevamiento mostró un deterioro generalizado en todas las regiones del país y reflejó una caída más pronunciada en las expectativas económicas de los consumidores, especialmente entre los hogares de menores ingresos.
El descenso se verificó en todas las áreas geográfica, la mayor baja correspondió al Gran Buenos Aires, con un retroceso del 6,35%, seguido por la Ciudad de Buenos Aires, donde el índice cayó 6,24% al tiempo que en el Interior del país la disminución fue del 1,68%.
Entre los componentes del indicador, la mayor caída se registró en el subíndice de Situación Macroeconómica, que descendió 8,49% en comparación con el mes anterior, a su vez, el apartado de Situación Personal mostró una baja del 3,89%.
El informe también evidenció diferencias según el nivel de ingresos. Los hogares de menores recursos fueron los más afectados, con una caída del 11,47%, mientras que entre los sectores de mayores entradas monetarias el retroceso fue del 1,45%.
Las expectativas sobre la evolución de la economía también reflejaron un mayor pesimismo. El subíndice de Expectativas Futuras disminuyó 7,19%, mientras que el de Condiciones Presentes registró una baja más moderada del 1,24%.
El estudio se realizó entre el 2 y el 16 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos en centros urbanos y, pese a la caída mensual, el ICC todavía se mantiene un 14,24% por encima del mínimo registrado en enero de 2024.
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