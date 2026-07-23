El riesgo país sube a 435 puntos por la volatilidad de los mercados

Esto modifica la base de comparación y deteriora el valor de los bonos argentinos y se produce la suba del índice soberano. Esta coyuntura licuó la buena noticia del miércoles que fue la mejora en la calificación de la nota de la deuda por parte de la agencia Moody’s.

La consecuencia más directa será una nueva postergación de la baja de los combustibles, dado que deberá seguir funcionando el acuerdo de precios que realizaron petroleras y refinadoras.

La tensión aumentó luego de que Estados Unidos e Irán retomaran los ataques en medio del recrudecimiento del conflicto en la región. Según informó EFE, las fuerzas estadounidenses lanzaron una nueva serie de bombardeos sobre territorio iraní con el objetivo declarado de reducir la capacidad de Teherán para amenazar el tránsito comercial en el Estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aseguró haber atacado bases militares estadounidenses en Kuwait, mientras que los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron ataques con drones y misiles contra buques petroleros saudíes en el mar Rojo. En ese contexto, la Casa Blanca responsabilizó a Irán por las acciones y el presidente Donald Trump advirtió que tanto Teherán como los hutíes "recibirán un severo castigo militar" si continúan los ataques contra embarcaciones comerciales.