Cierra la última fábrica que producía para Nike y Adidas en Argentina: 150 despidos

El Grupo Dass le baja la cortina a su planta de Eldorado, e importará las zapatillas desde Brasil.
El Grupo Dass, fabricante de zapatillas para marcas como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics, cerrará de manera definitiva su planta de la ciudad de Eldorado, en Misiones, la última que producía calzado Nike en el país.
De esta forman, perderán sus puestos de trabajo 150 empleados en una planta que llevaba 20 años de actividad en Misiones. La empresa informó que la producción cesará entre el 17 y el 24 de julio y aseguró que abonará el 100% de las indemnizaciones correspondientes.
De esta forma, se suplirá la producción con productos fabricados en las ocho plantas que Grupo Dass posee en Brasil, donde concentrará toda su producción regional.
Según explicó la compañía, la decisión forma parte de una reestructuración estratégica impulsada por el nuevo escenario económico y comercial.
Ante las importaciones y la caída de los pedidos para fabricar calzado en el país hicieron inviable la continuidad de la planta misionera. De todos modos, Dass continuará operando en el país con un perfil exclusivamente comercial. Mantendrá sus oficinas en Buenos Aires y los centros logísticos de Coronel Suárez y Cañuelas, desde donde distribuirá productos importados de marcas como Fila, Umbro y Asics.
El cierre de la planta de Eldorado representa el último capítulo de un proceso de retracción iniciado en 2025. En enero de ese año, Grupo Dass había cerrado su fábrica de Coronel Suárez, donde producía zapatillas Adidas, dejando sin empleo a unos 360 trabajadores.
IInaugurada en 2007, la fábrica de Eldorado fue durante años uno de los principales motores industriales de Misiones. Incluso en 2021, Nike había impulsado inversiones para fortalecer la producción local bajo el esquema de sustitución de importaciones, con una capacidad proyectada de 2,5 millones de pares de zapatillas por año.
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