Cierra la última fábrica que producía para Nike y Adidas en Argentina: 150 despidos

Ante las importaciones y la caída de los pedidos para fabricar calzado en el país hicieron inviable la continuidad de la planta misionera. De todos modos, Dass continuará operando en el país con un perfil exclusivamente comercial. Mantendrá sus oficinas en Buenos Aires y los centros logísticos de Coronel Suárez y Cañuelas, desde donde distribuirá productos importados de marcas como Fila, Umbro y Asics.

El cierre de la planta de Eldorado representa el último capítulo de un proceso de retracción iniciado en 2025. En enero de ese año, Grupo Dass había cerrado su fábrica de Coronel Suárez, donde producía zapatillas Adidas, dejando sin empleo a unos 360 trabajadores.

IInaugurada en 2007, la fábrica de Eldorado fue durante años uno de los principales motores industriales de Misiones. Incluso en 2021, Nike había impulsado inversiones para fortalecer la producción local bajo el esquema de sustitución de importaciones, con una capacidad proyectada de 2,5 millones de pares de zapatillas por año.