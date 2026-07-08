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La industria cayó 5,7% interanual en mayo pero creció la construcción 4,1%

Catorce de los dieciseis rubros industriales cerraron con bajas interanuales, y acumularon una baja del 3,1% en los primeros cinco meses del año

La industria cayó 5,7% interanual en mayo de 2026 y subió 0,4% respecto del mes previo, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). De esta manera el acumulado enero-mayo de 2026 presentó una disminución de 3,1% respecto a igual período de 2025.

Indec: industria.

Indec: industria.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo”, 23,4%; “Alimentos y bebidas”, 3,0%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 15,9%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 14,7%; “Productos textiles”, 26,2%; “Sustancias y productos químicos”, 3,1%; “Productos de caucho y plástico”, 10,2%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 12,5%; “Industrias metálicas básicas”, 4,0%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 7,3%; “Madera, papel, edición e impresión”, 2,9%; “Productos minerales no metálicos”, 2,3%; “Otro equipo de transporte”, 9,9%; y “Productos de metal”, 1,2%.

Subió la construcción

La construcción creció 4,1% interanual en mayo de 2026 y 6,3% respecto de abril, según los datos informados por el Indec. El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presentó un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025.

Indec: construcción.

Indec: construcción.

Los datos del consumo de los insumos para la construcción en mayo mostraron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 23,6% en pinturas para construcción; 18,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 11,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,1% en hormigón elaborado; y 9,6% en hierro redondo y aceros para la construcción.

Mientras tanto, se observaron bajas de 19,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,2% en asfalto; 8,0% en ladrillos huecos; 7,8% en placas de yeso; 7,4% en yeso; 6,8% en cales; 3,2% en artículos sanitarios de cerámica; y 1,3% en cemento portland.

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