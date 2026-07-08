La industria cayó 5,7% interanual en mayo pero creció la construcción 4,1%

Catorce de los dieciseis rubros industriales cerraron con bajas interanuales, y acumularon una baja del 3,1% en los primeros cinco meses del año
La industria cayó 5,7% interanual en mayo de 2026 y subió 0,4% respecto del mes previo, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). De esta manera el acumulado enero-mayo de 2026 presentó una disminución de 3,1% respecto a igual período de 2025.
En este contexto, en mayo catorce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales, varias de ellas tuvieron bajas por encima de los dos dígitos.
En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo”, 23,4%; “Alimentos y bebidas”, 3,0%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 15,9%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 14,7%; “Productos textiles”, 26,2%; “Sustancias y productos químicos”, 3,1%; “Productos de caucho y plástico”, 10,2%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 12,5%; “Industrias metálicas básicas”, 4,0%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 7,3%; “Madera, papel, edición e impresión”, 2,9%; “Productos minerales no metálicos”, 2,3%; “Otro equipo de transporte”, 9,9%; y “Productos de metal”, 1,2%.
Por su parte, solo se observan incidencias positivas en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 19,4%; y “Productos de tabaco”, 14,6%.
La construcción creció 4,1% interanual en mayo de 2026 y 6,3% respecto de abril, según los datos informados por el Indec. El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presentó un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025.
Los datos del consumo de los insumos para la construcción en mayo mostraron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 23,6% en pinturas para construcción; 18,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 11,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,1% en hormigón elaborado; y 9,6% en hierro redondo y aceros para la construcción.
Mientras tanto, se observaron bajas de 19,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,2% en asfalto; 8,0% en ladrillos huecos; 7,8% en placas de yeso; 7,4% en yeso; 6,8% en cales; 3,2% en artículos sanitarios de cerámica; y 1,3% en cemento portland.