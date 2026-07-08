La industria cayó 5,7% interanual en mayo pero creció la construcción 4,1%

Subió la construcción

La construcción creció 4,1% interanual en mayo de 2026 y 6,3% respecto de abril, según los datos informados por el Indec. El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presentó un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025.

Indec: construcción.

Los datos del consumo de los insumos para la construcción en mayo mostraron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 23,6% en pinturas para construcción; 18,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 11,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,1% en hormigón elaborado; y 9,6% en hierro redondo y aceros para la construcción.

Mientras tanto, se observaron bajas de 19,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,2% en asfalto; 8,0% en ladrillos huecos; 7,8% en placas de yeso; 7,4% en yeso; 6,8% en cales; 3,2% en artículos sanitarios de cerámica; y 1,3% en cemento portland.