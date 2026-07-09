Mundial, política y redes: ¿Los triunfos de la Selección Argentina benefician a Javier Milei?

"El Mundial mejora el ánimo del país, pero ese buen ánimo no se convierte en apoyo ni en mejor imagen para el gobierno", explicó José Norte Sosa, director de Reputación Digital, al ser consultado por Popular. "La primera vez que medimos una Copa del Mundo fue en Qatar 2022. En aquel momento había más expectativas y sorpresas respecto de los resultados que generaba el seleccionado", agregó.

El estudio comparó, entre otras cosas, las emociones predominantes en el fútbol y la política. De 100 menciones sobre la Selección luego del partido ante Egipto, el 54% estaba vinculada con la alegría y el 8% con la confianza. La conversación política, en cambio, fue dominada por la ira (36%) y el asco (31%), mientras que apenas un 3% de los mensajes manifestó alegría.

De acuerdo con el informe, que analizó 162.014 menciones públicas entre el 1º y el 8 de julio, la administración de Milei buscó adoptar la gramática de la remontada de la Selección, mediante declaraciones y publicaciones en redes sociales. "Nos daban por muertos y resurgimos", sostuvo el Presidente durante una entrevista en Radio Mitre. Sin embargo, ese tipo de declaraciones no modificó el clima general.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

Que manera de sufrir LRPMQLRMP... — Javier Milei (@JMilei) July 7, 2026

"El gobierno se sube a la ola, pero la ola no lo abraza: cuando el Ejecutivo aparece en la conversación futbolera, el sentimiento se hunde", remarcó el estuidio. Y en ese sentido, detalló que las menciones donde aparecían simultáneamente la gestión libertaria y el Mundial obtuvieron un Índice de Sentimiento Neto (ISN) de -72,2, mientras que las referencias específicas a la Casa Rosada alcanzaron -80,5 y las vinculadas a Milei, -66,9; todos valores negativos.

Norte Sosa, doctor en Ciencias y Tecnología por la Universidad Central de Cataluña, evaluó este punto. "En otros mundiales, los gobiernos se apropiaron de alguna manera del éxito, incluso en los Juegos Olímpicos. Querían subirse a la ola. Ahora, este gobierno está intentando subirse a esa ola de éxito, si se quiere esperanzador, pero no logra compatibilizar con el sentir popular", opinó.

"Hay una desconexión entre lo que le está pasando a la gente y la posibilidad comunicacional, si estuviese del lado del gobierno, de tratar de subirse a esa ola emocional de alegría, esperanza y optimismo", concluyó.