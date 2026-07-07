Las reservas del Banco Central alcanzaron el máximo en el gobierno de Milei

Las reservas del BCRA llegaron a los US$ 49.000 millines y tocaron su nivel máximo en casi nueve años En esta jornada financiera la entidad sumó U$s 25 millones.
Las reservas del Banco Central (BCRA) superaron los U$s 49.000 millones y tocaron su nivel máximo en casi nueve años. Mientras que la autoridad monetaria adquirió este martes U$s 25 millones en el mercado cambiario.
Las reservas Banco Central ascendieron a U$s 49.536 millones, el nivel más alto de la gestión de Javier Milei, luego de tener un aumento de más de U$s 1.264 millones en un día.
En este contexto, confirmaron que el incremento responde al ingreso de parte de los créditos de los fondos garantizados por organismos multilaterales antes del pago de una deuda por US$ 4.300 millones que el gobierno realizará el jueves.
El anterior registro de las reservas había sido el 28 de mayo, cuando las tenencias en moneda extranjera y otros activos alcanzó los US$ 48.511 millones .
Desde la implementación del nuevo régimen monetario en enero, el Banco Central suma 123 jornadas consecutivas con saldo comprador en las que acumuló U$s 11.421 millones a través de operaciones en el mercado y en bloque.
E tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) subió a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2026.
De acuerdo al relevo de entidades financieras del Banco Central (BCRA) el minorista promedió los $1513,07 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492 para la venta.
El denominado dólar blue o paralelo cerró sin cambios a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta en el mercado informal de la City porteña. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492 para la venta
El dólar CCL cerró a $1.585,37 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5.21%. El dólar MEP cerró a $1.528,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.
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