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Las reservas del Banco Central alcanzaron el máximo en el gobierno de Milei

Las reservas del BCRA llegaron a los US$ 49.000 millines y tocaron su nivel máximo en casi nueve años En esta jornada financiera la entidad sumó U$s 25 millones.

Las reservas del Banco Central (BCRA) superaron los U$s 49.000 millones y tocaron su nivel máximo en casi nueve años. Mientras que la autoridad monetaria adquirió este martes U$s 25 millones en el mercado cambiario.

Las reservas Banco Central ascendieron a U$s 49.536 millones, el nivel más alto de la gestión de Javier Milei, luego de tener un aumento de más de U$s 1.264 millones en un día.

El anterior registro de las reservas había sido el 28 de mayo, cuando las tenencias en moneda extranjera y otros activos alcanzó los US$ 48.511 millones .

Desde la implementación del nuevo régimen monetario en enero, el Banco Central suma 123 jornadas consecutivas con saldo comprador en las que acumuló U$s 11.421 millones a través de operaciones en el mercado y en bloque.

La cotización del dólar

E tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) subió a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2026.

De acuerdo al relevo de entidades financieras del Banco Central (BCRA) el minorista promedió los $1513,07 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492 para la venta.

ADEMÁS: El Banco Central proyectó una inflación del 2% para junio y estimó cómo seguirá hasta fin de año

El denominado dólar blue o paralelo cerró sin cambios a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta en el mercado informal de la City porteña. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492 para la venta

El dólar CCL cerró a $1.585,37 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5.21%. El dólar MEP cerró a $1.528,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.

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