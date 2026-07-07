Las reservas del Banco Central alcanzaron el máximo en el gobierno de Milei

Desde la implementación del nuevo régimen monetario en enero, el Banco Central suma 123 jornadas consecutivas con saldo comprador en las que acumuló U$s 11.421 millones a través de operaciones en el mercado y en bloque.

La cotización del dólar

E tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) subió a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2026.

De acuerdo al relevo de entidades financieras del Banco Central (BCRA) el minorista promedió los $1513,07 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492 para la venta.

El denominado dólar blue o paralelo cerró sin cambios a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta en el mercado informal de la City porteña. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492 para la venta

El dólar CCL cerró a $1.585,37 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5.21%. El dólar MEP cerró a $1.528,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.