El Gobierno enfrenta a las provincias y publica un mapa de impuestos municipales

En un posteo de la red social X, el ministerio de Economía publicó en un mapa que detalla, municipio por municipio de todo el país, qué tasas cobra cada intendente, divididas en cinco ítems.

Con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 17, 2025

“Con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país”, señaló el comunicado oficial del Palacio de Hacienda.

"En este marco, se elaboró un Mapa Tributario Municipal que permite identificar aspectos relevantes como las bases imponibles y alícuotas aplicables a tasas seleccionadas, así como realizar comparaciones entre jurisdicciones, con el objetivo de promover la transparencia fiscal y facilitar el análisis de los sistemas tributarios municipales", añadieron.

La publicación se da en el marco de la discusión entre la Nación y las provincias por el nivel de impuestos que cobra cada jurisdicción.