Luis Caputo se reunió con la UIA por la reforma laboral y las nuevas medidas para el 2026

El encuentro, que se llevó a cabo en el Palacio de Hacienda, trató sobre los temas de preocupación de la industria, así como también los objetivos y posibles medidas para atravesar “una etapa desafiante” de cara a 2026.

“Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión”, señaló Caputo en sus redes sociales.

También se acordó mantener una agenda de gestión para trabajar en conjunto sobre los problemas del sector. La semana pasada, la UIA se había reunido con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Además de Caputo, el encuentro contó con la participación del presidente de la asociación gremial empresaria, Martín Rappallini y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, junto a miembros del comité ejecutivo de la entidad.

Luego, la UIA llevó a cabo la última reunión de Junta Directiva del 2025, donde se abordó la situación actual de la industria en el tramo final del año. La misma estuvo marcada por una “actividad amesetada, pérdida de puestos de trabajo y dificultades para sostener la producción en ciertos sectores”.

El sector industrial, uno de los más golpeados en el año

En 2025, la actividad industrial estuvo signada por una dinámica productiva “débil, heterogénea entre sectores y con impacto negativo” sobre el empleo formal -donde se perdieron 4.303 empleos en septiembre y 21.190 menos durante los primeros 9 meses del año-, según lo detallado por la UIA.

En la reunión de junta, los industriales señalaron que la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal que implementó el Gobierno son “pasos muy positivos”, aunque remarcaron la necesidad de “medidas de mayor acceso al crédito y reducción de la presión fiscal récord” sobre la producción de bienes transables que compiten con el mundo en desigualdad de condiciones.

A su vez, los miembros de la UIA destacaron el “inminente” tratamiento en el Congreso de la modernización laboral, considerada un “avance imprescindible para comenzar a revertir las dificultades estructurales en la generación de empleo, luego de más de una década sin crecimiento del trabajo registrado”.

“La nueva normativa apunta a reducir la litigiosidad, dar mayor previsibilidad a las empresas y fomentar la creación de empleo formal, aspectos centrales para el desarrollo industrial que genera empleo intensivo y calificado de forma directa y también en su cadena de valor”.