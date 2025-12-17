Las prepagas subirán hasta 2,5% en enero de 2026

Las empresas ya empezaron a cargar los nuevos valores en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite a los usuarios consultar los precios por plan, franja etaria y región, comparar prestadores y decidir la cobertura más conveniente. Se espera que todas las compañías completen la actualización en los próximos días.

Cómo se calculan los aumentos

Firmas como Swiss Medical, Galeno, Avalian, Hospital Italiano y Prevención Salud confirmaron un ajuste del 2,5%, en línea con la inflación. Las empresas justifican la suba por el incremento sostenido de los costos del sistema de salud, como consultas, prácticas y medicamentos.

Las cuotas de los planes de medicina prepaga se ajustan a la inflación de noviembre y ya se informan a los afiliados.

Desde julio de 2025, el Gobierno exige a las prepagas informar los precios dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación del IPC. La medida busca transparencia y que los usuarios puedan tomar decisiones con información clara y actualizada, sin sorpresas en la factura.

La plataforma de la SSS permite comparar tarifas y prestadores, fomentando que las empresas compitan en igualdad de condiciones y que los afiliados puedan elegir la opción que más les convenga según precio y cobertura.