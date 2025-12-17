Las prepagas subirán hasta 2,5% en enero de 2026

Las prepagas ya informaron los nuevos valores de enero, con aumentos de hasta 2,5% según la inflación y los costos del sistema de salud.
Las cuotas de los planes de medicina prepaga subirán hasta 2,5% en enero de 2026, de acuerdo con los últimos datos de inflación publicados por el INDEC. En lo que va del año, los planes privados acumulan un aumento cercano al 28%, mientras que la inflación general alcanzó el 27,9%.
Las empresas ya empezaron a cargar los nuevos valores en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite a los usuarios consultar los precios por plan, franja etaria y región, comparar prestadores y decidir la cobertura más conveniente. Se espera que todas las compañías completen la actualización en los próximos días.
Firmas como Swiss Medical, Galeno, Avalian, Hospital Italiano y Prevención Salud confirmaron un ajuste del 2,5%, en línea con la inflación. Las empresas justifican la suba por el incremento sostenido de los costos del sistema de salud, como consultas, prácticas y medicamentos.
Desde julio de 2025, el Gobierno exige a las prepagas informar los precios dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación del IPC. La medida busca transparencia y que los usuarios puedan tomar decisiones con información clara y actualizada, sin sorpresas en la factura.
La plataforma de la SSS permite comparar tarifas y prestadores, fomentando que las empresas compitan en igualdad de condiciones y que los afiliados puedan elegir la opción que más les convenga según precio y cobertura.
