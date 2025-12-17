Fuerte caída de la actividad metalúrgica: retrocedió 4,2% y opera al 44,4% de su capacidad

Según el informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro al ubicarse en 44,4%, tras una reducción interanual de 6,1 puntos porcentuales. Se trata de uno de los registros más bajos de la serie histórica y refleja un uso muy limitado del aparato productivo, confirmando el carácter recesivo del actual escenario industrial.

Desde el plano sectorial, el desempeño continúa siendo mayoritariamente contractivo. Maquinaria Agrícola (-2,6%) y Carrocerías y Remolques (3,1%), que habían liderado el repunte del primer semestre, mostraron una marcada pérdida de dinamismo: el primero profundizó su caída y el segundo evidenció una desaceleración en su nivel de actividad.

El resto del entramado metalúrgico también presentó retrocesos: Autopartes (-4,8%), Fundición (-18,2%), Bienes de Capital (-3,4%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,4%), Equipamiento Médico (-2,8%) y Otros Productos de Metal (-2,7%) registraron caídas interanuales persistentes, con Fundición nuevamente como el sector más afectado.

ADIMRA Fundición y autopartes figuran entre los rubros más afectados por la caída interanual de la industria metalúrgica.

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico. Las empresas vinculadas a la cadena agropecuaria (-1,2%), Energía Eléctrica (-1,3%), Minería (-6,4%) y Petróleo y Gas (-7,1%) continuaron mostrando resultados negativos. En tanto, los segmentos asociados al Consumo Final (-8,3%), Automotriz (-5,8%) y Construcción (-6,3%) se ubicaron entre los más golpeados, consolidando un deterioro generalizado a lo largo de toda la cadena productiva.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el balance de noviembre confirma la persistencia de un escenario recesivo y frágil, caracterizado por caídas interanuales generalizadas, bajos niveles de utilización de la capacidad instalada e importaciones en ascenso, sin indicios concretos de una mejora sostenida en el corto plazo”. Además, remarcó que “hace un año que se viene deteriorando el tejido productivo metalúrgico, con un nivel de importaciones que supera el 70% interanual, por lo que resulta necesaria una política industrial integral para salir de este escenario extremadamente preocupante para las pymes argentinas”.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras. En noviembre, el 77,5% de las empresas anticipó que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá, mientras que el 90,9% no espera incrementos en su dotación de personal e incluso proyecta reducciones.

ADIMRA 2.jpeg El sector metalúrgico continúa perdiendo empleo en un contexto de caída productiva y menor nivel de actividad.

Todos los distritos cerraron el mes en negativo

En el plano provincial, todos los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en los últimos meses. Santa Fe (-1,5%) mostró una baja más acotada que en octubre, aunque continúa en terreno negativo. Entre Ríos (-1,5%), tras un registro positivo el mes anterior, volvió a presentar valores negativos.

Córdoba (-5,6%) profundizó la contracción interanual, mientras que en Mendoza (-1,8%), si bien el descenso fue más moderado, la actividad se mantuvo por debajo de los niveles de 2024. Buenos Aires (-5,6%) volvió a exhibir el resultado más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, siendo el mayor aporte negativo al promedio general del sector.

En materia de empleo, las empresas metalúrgicas registraron una caída interanual del 3,3% y una baja mensual del 0,4% respecto de octubre.

A este contexto se suma el crecimiento sostenido de las importaciones. En octubre (último dato disponible) las compras externas de productos metalúrgicos alcanzaron los 2.656 millones de dólares, con un incremento interanual del 11,8% en dólares y del 33,4% en toneladas. Además, las importaciones continúan creciendo a un ritmo mensual promedio del 5,0% tomando como base junio de 2024. En contraste, las exportaciones totalizaron 454 millones de dólares, con una caída interanual del 7,1%.