Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto y la construcción el 2,5%

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 2,3% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 4,6% en los “Productos primarios” y de 1,3% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

El costo de la producción

Mientras que el Indec también infirmó que el costo de la construcción subió 2,5% en agosto de 2026 respecto de julio y 33,2% en los últimos 12 meses.

Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,7% en el capítulo “Materiales”, 3,2% en “Mano de obra” y 2,2% en “Gastos generales”.

Indec: construcción.

El capítulo “Mano de obra” reflejó el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA),

Asimismo, el aumento en las categorías laborales impactó en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

El capítulo “Gastos generales” incorporó los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de agosto a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.