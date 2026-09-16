Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto y la construcción el 2,5%

Según informó el Indec, el aumento de los costos de las empresas se ubicó por encima del 1,7% de la inflación minorista para el mismo mes y llegó al 29,8% interanual.
Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto respecto del mes previo y 29,8% interanual. En los primeros ocho meses del año acumularon un alza de 19,1%, según los datos publicados por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La inflación del mismo mes fue de 1,7%.
El aumento registrado es consecuencia de la suba de 2,1% en los “Productos nacionales” y de 2,9% en los “Productos importados”.
Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 0,71 puntos porcentuales (p.p.); “Productos agropecuarios”, con 0,25 p.p.; “Alimentos y bebidas”, con 0,17 p.p.; “Productos refinados del petróleo”, con 0,14 p.p.; y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos”, con 0,10 p.p.
Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 2,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 2,2% en los “Productos nacionales” y de 3,0% en los “Productos importados”.
Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 2,3% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 4,6% en los “Productos primarios” y de 1,3% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.
Mientras que el Indec también infirmó que el costo de la construcción subió 2,5% en agosto de 2026 respecto de julio y 33,2% en los últimos 12 meses.
Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,7% en el capítulo “Materiales”, 3,2% en “Mano de obra” y 2,2% en “Gastos generales”.
El capítulo “Mano de obra” reflejó el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA),
Asimismo, el aumento en las categorías laborales impactó en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.
El capítulo “Gastos generales” incorporó los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de agosto a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.
comentar