Milei ratificó el ajuste monetario si bien "se eliminó el 95% del cepo"

Milei-2-930x610 El Presidente aseguró que el Gobierno mantendrá el ajuste monetario para contener la inflación.

En ese contexto, remarcó que la prioridad seguirá siendo la estabilidad de precios. “Nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación”, insistió.

Qué dijo sobre el cepo

El Presidente también se refirió a las restricciones cambiarias y afirmó que la Argentina avanza hacia “un esquema de mayor libertas” y en ese camino "sacamos prácticamente el 95% del cepo”.

Además, sostuvo que el valor del dólar sería más bajo si el Banco Central no hubiera intervenido mediante la compra de divisas.

manuel-adorni-y-diego-santilli-presentes-la-aparicion-milei-el-evento-valo Manuel Adorni y Diego Santilli, presentes en el evento.

“El dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares”, afirmó.

Milei explicó que, para evitar que esa emisión derivada de la compra de reservas impacte en los precios, el Gobierno aplica mecanismos de esterilización monetaria. Según detalló, ya se compraron unos 8.500 millones de dólares.

Desde el oficialismo consideran que el control de la emisión y la disciplina fiscal son claves para mantener la baja de precios en los próximos meses, mientras continúan las definiciones sobre una mayor flexibilización del mercado cambiario.