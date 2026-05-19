"Empate económico" en la licitacion de la Hidrovía Paraná-Paraguay

El proceso licitatorio comenzó en diciembre de 2025 y enfrentó a dos de las principales compañías de dragado del mundo. También había participado la brasileña DTA Engenharia, aunque quedó eliminada tras no superar la instancia técnica. Según trascendió, Jan De Nul logró una ventaja superior a los 24 puntos sobre 80 posibles en la evaluación técnica, un diferencial que podría resultar decisivo para quedarse nuevamente con la concesión de la principal vía fluvial de exportación del país.

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Las empresas ofertaron tarifas de US$ 3,80 para la etapa 0, US$ 4,65 para la etapa 1 y US$ 5,78 para la etapa 2. El valor total del recorrido completo quedó fijado en US$ 14,23. De acuerdo con estimaciones oficiales, esto permitiría reducir en un 15% el peaje actual y generar un ahorro anual de entre US$ 35 y US$ 40 millones para los usuarios.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el objetivo es garantizar una tarifa competitiva, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica para el comercio exterior argentino. El nuevo concesionario deberá hacerse cargo del dragado, balizamiento, mantenimiento y ampliación de la vía, sin respaldo estatal frente a riesgos comerciales.

La importancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay

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La Hidrovía Paraná-Paraguay tiene una extensión de 1.635 kilómetros y representa un corredor clave para la economía regional. Por esa vía sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente granos, derivados agroindustriales y productos industriales que se embarcan en las terminales portuarias del Gran Rosario, uno de los mayores polos agroexportadores del mundo.

Además del comercio argentino, la hidrovía es utilizada por cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en el marco del acuerdo regional firmado en 1992 para regular la navegación y el transporte comercial sobre los ríos Paraná y Paraguay.

La nueva adjudicación llega después del fallido proceso licitatorio de febrero de 2025, que fue declarado nulo tras recibir una sola oferta. Tras el vencimiento de la concesión original en 2021, el Estado nacional mantuvo la administración directa de la hidrovía y contrató a Jan De Nul para las tareas de dragado y señalización hasta la definición del nuevo esquema privado.