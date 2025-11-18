Causa ANDIS: una funcionaria de economía deja su cargo luego de que le encontraran USD 700 mil en su casa

bbx_590364172_2_los_cuadernos_de_calvete

El allanamiento fue dispuesto en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde la Justicia investiga contratos con proveedores públicos y la posible existencia de retornos vinculados a decisiones administrativas. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal ordenó varias inspecciones en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la vivienda de Calvete, donde se secuestró dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos relacionados con la pesquisa.

Entre los elementos incorporados a la causa figuran intercambios de mensajes entre Calvete y su padre, Miguel Ángel Calvete, dirigente del sector supermercadista y empresario con actividad en cámaras comerciales. En esos diálogos la exfuncionaria lo notificó sobre la presencia policial en su edificio y ambos comentaron inquietudes sobre movimientos financieros y eventuales requerimientos judiciales. Según el dictamen fiscal, allí se mencionaron explicaciones posibles ante una eventual consulta sobre el origen del dinero.

bbx_590364172_3_empresario_calvete

Fuentes oficiales señalaron que el área a cargo de Luis Caputo aceptó la renuncia y ya trabaja en el reemplazo, aunque sin nombres confirmados. A la par, Miguel Ángel Calvete se presentó a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, también vinculado al expediente ANDIS.

La causa continúa bajo secreto parcial mientras se analizan los registros obtenidos en los allanamientos. No se informó aún sobre nuevas imputaciones o medidas adicionales, aunque el volumen del dinero incautado generó preocupación en organismos de control y en el propio Gobierno.