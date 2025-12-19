Luis Caputo aprobó la preadjudicación de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue

centrales hidroelectricas

A través de la Resolución 2059/2025, el ministerio de Economía aprobó lo actuado en la segunda etapa del concurso público para la venta del cien por ciento del capital accionario de las sociedades que operan los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Para la central Piedra del Águila, la preadjudicación recayó sobre la firma Central Puerto S.A., con una oferta de 245 millones de dólares. Por otro lado, el complejo El Chocón fue asignado al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, entre otros, por un total de 235.671.294 dólares.

El grupo integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos se quedó con la preadjudicación de las centrales Alicurá y Cerros Colorados. Las ofertas fueron de 162.040.002 dólares, para el primero, y 64.174.002 dólares, para el segundo, tras un proceso en el que se pidió una mejora de precios para el último caso.

Esta resolución desestimó las ofertas presentadas por el grupo conformado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar para tres de los renglones. La Comisión Evaluadora consideró que las propuestas de un dólar realizadas por estas firmas constituían un "precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta".