Javier Milei irá al streaming "La Misa" del Gordo Dan para cerrar el año

La participación del mandatario está prevista para este miércoles, con el inicio formal del programa a las 19, y se espera que la conversación se extienda durante varias horas.

En paralelo, distintos sectores de la militancia juvenil afín al oficialismo convocaron a concentrarse en las inmediaciones del canal, ubicado en José Cabrera 5567, en el barrio porteño de Palermo, para esperar y escoltar la llegada del presidente. La convocatoria fue impulsada por "Las Fuerzas del Cielo" y difundida a través de redes sociales, como parte de una demostración de respaldo político y militante.

El regreso de Milei a La Misa representa también un gesto hacia el sector de la administración libertaria vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo. La aparición pública se produce en un contexto interno en el que el jefe de Estado busca equilibrar las tensiones y los roles dentro del denominado "Triángulo de Hierro", integrado por Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras el triunfo oficialista en las elecciones de medio término.

Milei Gordo Dan

Milei irá en medio del debate por la Reforma laboral y el presupuesto 2026

La actividad se desarrolla además en una semana clave para el Gobierno nacional. En el Congreso de la Nación comenzará el debate de dos iniciativas centrales para el Poder Ejecutivo: la reforma laboral y el proyecto de Presupuesto 2026. Ambos proyectos son considerados estratégicos por la Casa Rosada, que apunta a obtener sus primeros triunfos legislativos en la segunda mitad de la gestión.

En ese marco, la presencia del presidente en un espacio de fuerte identificación libertaria y con alto impacto en redes sociales se inscribe como parte de una estrategia política y comunicacional que combina el respaldo militante, la construcción de agenda pública y el acompañamiento a una etapa decisiva del calendario parlamentario.