Caputo explicó cómo afrontará el pago de deuda de enero

Consultado sobre cómo juntará el Tesoro las divisas necesarias para pagar los US$4.300 millones , Caputo listó entre las opciones: los dos swaps de monedas con Estados Unidos y con China, un préstamo directo de un grupo de bancos -el ministro asegura tener una oferta de US$ 7.000 millones en la mesa a tiro de aceptación-, los dólares que sumó con la colocación del Bonar 2029 y las compras que hizo Economía en los últimos días en el mercado.

El ministro libertario detalló también que el pago podrá realizarse mediante un acuerdo de recompra de deuda, conocido como REPO, un canje de títulos o una refinanciación. El funcionario de la cartera económica nacional sostuvo que cualquiera de esas opciones permitirá cubrir el vencimiento sin generar tensiones adicionales en el frente fiscal.

El Gobierno tiene aún diez días hábiles para seguir sumando reservas a través de compras del Tesoro en el mercado local, una tendencia que tomó fuerza en las últimas semanas, después de las elecciones legislativas.

En ese marco, el ministro de Javier Milei aseguró que el Gobierno cuenta con las herramientas necesarias para cumplir con los compromisos asumidos y remarcó que la administración nacional monitorea de forma permanente tanto los vencimientos como el flujo de divisas. “Hoy por hoy, no es un problema el vencimiento del 9 de enero. Incluso hasta podría haber un refinanciamiento el 9 de enero mismo”, destacó Caputo.

En relación con el programa económico, el representante del Gabinete nacional destacó que el Gobierno busca priorizar el equilibrio fiscal y el cumplimiento de las obligaciones externas, por lo que el próximo pago de deuda se inscribe dentro de ese sendero.

Por otro lado, el titular de Economía también se refirió al esquema cambiario vigente y defendió la decisión de ajustar el techo de la banda del dólar como parte del ordenamiento macroeconómico que promueve la actual conducción nacional.

El dirigente libertario explicó que la banda cambiaria cumple un rol central dentro del programa económico, ya que busca otorgar previsibilidad al mercado y acotar movimientos bruscos del tipo de cambio. En ese sentido, el funcionario afirmó que el esquema vigente apunta a sostener la estabilidad financiera y a ordenar las expectativas en un contexto de corrección macroeconómica.

Además, el responsable del plan económico libertario insistió en que la política cambiaria acompaña el proceso de desinflación y expresó expectativas favorables sobre la evolución de los precios en los próximos meses. “Si tiene razón el presidente y en nueve meses el número de la inflación empieza con cero, el ritmo de ajuste va a ser menor”, pronosticó el economista.

Por último, el ministro nacional descartó que el vencimiento de enero represente un riesgo para el rumbo económico que impulsa el equipo que integra junto a Santiago Bausili y afirmó que el Gobierno continuará avanzando con su plan financiero sin introducir modificaciones de fondo.