Qué funcionario argentino podría ser el nuevo ministro de Economía en Chile

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en el streaming La Casa que “la posibilidad de que José Luis Daza sea el ministro de Economía de Chile existe”.

Luis Caputo dijo que "seguramente" José Antonio Kast le ofreció un cargo a su viceministro, lo incentivó a que haga "lo que el desafío le provoque" y afirmó: "Lo voy a apoyar".

El titular del Palacio de Hacienda dijo que "seguramente" José Antonio Kast le ofreció un cargo a su viceministro y lo incentivó a que haga "lo que el desafío le provoque".

“Lo voy a apoyar”, aseguró durante la entrevista con respecto a que el funcionario asuma un importante cargo en el país trasandino.

En tanto, en la red social X, Caputo afirmó que mantuvo un “excelente encuentro con el Presidente electo @joseantoniokast y su ministro Jorge Quiroz”. Asesor económico de Kast, Quiroz es también parte del armado del equipo económico que se completa con el Ministerio de Hacienda.

“Muchas cosas para trabajar juntos ambos países en beneficio de nuestros pueblos!”, concluyó Caputo.

Excelente encuentro con el Presidente electo @joseantoniokast y su ministro Jorge Quiroz.

Muchas cosas para trabajar juntos ambos países en beneficio de nuestros pueblos!

Javier Milei recibió a Kast

El presidente Javier Milei recibió este martes al electo mandatario de Chile José Antonio Kast en Casa Rosada, al cumplir su promesa de campaña de aceitar el vínculo entre ambas naciones.

Al término de la audiencia, Kast se acercó a la reja que separa el Palacio de Gobierno y la Plaza de Mayo y enfatizó: “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”.

El mandatario felicitó al candidato del Partido Republicano por el contundente triunfo por sobre la oficialista Jeannett Jara en la segunda vuelta electoral y le deseó éxitos en su gestión. “ Qué triunfazo. Felicitaciones, fue glorioso”, sintetizó el mandatario cuando lo saludó.

“Un ejemplo”, respondió el chileno, quien elogió además “la defensa férrea” que profesa Karina Milei al jefe de Estado.