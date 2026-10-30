Luz y Gas: cuánto aumentan las tarifas desde noviembre

Por otra parte, Energía informó que se prorrogó el consumo base bonificable en 200 kWh, igual que en septiembre y octubre (según el cronograma original, el bloque era de 150 kWh entre septiembre y noviembre).

A su vez, se mantiene la bonificación del 50% general + 25% extraordinaria, es decir 75% de descuento sobre la energía para quienes cumplan los requisitos de los Subsidios Eléctricos Focalizados (SEF).

En el caso del gas natural se prorroga la bonificación general del 50%, igual que en octubre (según el cronograma original del SEF, debía ser 0%), más 24,25% extraordinaria, es decir 74,25% de descuento.

La tarifa de electricidad se actualiza todos los meses con una fórmula que combina los precios mayoristas (IPIM) y los precios al consumidor (IPC).

“El aumento de este mes se explica porque el IPIM subió, por el efecto en los costos de la guerra en Medio Oriente”, señalaron desde Energía.

A continuación, a modo de ejemplo, los nuevos valores para los usuarios residenciales:

Para los usuarios residenciales de Edenor, la categoría R1 —correspondiente a consumos de hasta 200 kWh mensuales— tendrá un cargo fijo de $1870,51 y un cargo variable de $163.597 por kWh.

Edenor, la —correspondiente a consumos de hasta 200 kWh mensuales— tendrá un de y un de por kWh. Mientras para los de Edesur, será de $1826,26 y $161.157, respectivamente.

Para el caso de Metrogas, que distribuye en la Ciudad de Buenos Aires y once partidos del conurbano bonaerense, los montos para usuarios residenciales sin subsidios serán:

Categoría R1 (la más baja): $4668,55 en CABA y $5391,41 en el conurbano.

(la más baja): $4668,55 en CABA y $5391,41 en el conurbano. Categoría R4 (consumo más alto): hasta $111.536,25 en CABA y $60.613,21 en el conurbano.

Para los usuarios de Naturgy, los valores quedan de la siguiente manera: