Más gente, desocupada o disconforme, sale a buscar trabajo mientras la oferta de empleo se contrae

Alrededor del 23% de la población activa enfrenta dificultades laborales: incluso hay 3,7 millones de personas con empleo que buscan otro o más horas para poder sostener sus ingresos.

Córdoba aparece como el escenario más complejo, con una presión laboral del 35,4%, es decir, más de uno de cada tres trabajadores con problemas de empleo o ingresos.

A este grupo se lo denomina “ocupados demandantes”: personas que, pese a tener trabajo, necesitan incrementar sus ingresos o mejorar sus condiciones, según el IERAL de la Fundación Mediterránea.

La población económicamente activa pasó de 14,53 a 14,60 millones de personas, lo que indica que no hubo un ingreso significativo de nuevos trabajadores, sino que el desajuste se produjo por el lado de la demanda, que descendió del 45,4% al 45%.

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No solo dejaron de generarse nuevos puestos, sino que también se registró una pérdida neta de empleo.

Más de un millón de personas están desocupadas en los principales centros urbanos del país, lo que evidencia un deterioro del panorama laboral.

La economía no consigue absorber la demanda de trabajo al ritmo necesario, y comienzan a manifestarse tensiones que van más allá de la tasa de desempleo.

La presión laboral incluye tanto a quienes no consiguen empleo como a aquellos que, aun trabajando, buscan cambiar o ampliar su situación. En el cuarto trimestre, este conjunto representó el 30% de la población activa, reflejando la fragilidad del sistema.

En términos etarios, la desocupación creció especialmente entre los jóvenes de 14 a 29 años: subió 3,0 puntos porcentuales en mujeres y 3,7 en varones. En cambio, entre los adultos de 30 a 64 años, las tasas se mantuvieron sin cambios.

Los mayores incrementos del desempleo se registraron en los jóvenes, el segmento más vulnerable, con inserciones laborales más inestables y alta rotación.

Respecto a las vacantes, se observa una fuerte demanda de perfiles técnicos y tecnológicos, mientras que la oferta de empleo se concentra en puestos operativos, generando un desajuste de habilidades, especialmente en áreas especializadas.

Las empresas buscan principalmente desarrolladores de software, especialistas en inteligencia artificial, analistas de datos, expertos en ciberseguridad e ingenieros DevOps. También hay demanda de técnicos e ingenieros para sectores como minería, petróleo, industria y agro, además de perfiles comerciales y del ámbito de la salud, como enfermeros e instrumentadores quirúrgicos, según datos de Bumeran, Fortuna y Argentina.gob.ar.

Por su parte, el mercado muestra una abundante disponibilidad de mano de obra para tareas operativas, pero una escasez de profesionales calificados, como ingenieros y programadores.

En este escenario, crece la figura del monotributista: a fines de 2025 ya superaban los 4,7 millones, un récord histórico.

Este régimen se consolidó como una alternativa frente a la informalidad, aunque el 85% de los inscriptos se ubica en las categorías más bajas. De ese total, unos 2 millones lo tienen como su principal fuente de ingresos.