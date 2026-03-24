Masiva vigilia en Plaza de Mayo antes del Día de la Memoria

vigilia

La vigilia continúo hasta los primeros minutos del martes 24 de marzo, momento en el que se realizo el acto central de cierre, dando lugar a las movilizaciones oficiales que tuvo lugar para una convocatoria histórica en todo el país.

La gran concurrencia de la noche de lunes anticipó una jornada de martes marcada por un fuerte reclamo social en defensa de los juicios por crímenes de lesa humanidad y el Nunca Más.