Masiva vigilia en Plaza de Mayo antes del Día de la Memoria

El lunes por la noche, miles de manifestantes se concentraron en "La Plaza", como un anticipo de la gran marcha de hoy martes por el Día de la Memoria, a 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
La Plaza de Mayo se transformó este lunes por la noche en el centro de una masiva concentración. Bajo la consigna de la Vigilia por la Identidad, una gran cantidad de personas comenzó a reunirse desde la tarde para aguardar la llegada del 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del último golpe de Estado en Argentina.
La convocatoria, se inicio a las 16:00, desbordó las previsiones de quienes la organizaron. Organismos de Derechos Humanos, agrupaciones sociales y familias que asistieron de manera independiente llenaron el tradicional espacio frente a la Casa Rosada. Desde la organización La Garganta Poderosa, uno de los principales impulsores de la difusión de la vigilia, publicaron imágenes de la multitud acompañadas de un mensaje emotivo. "Lo soñamos y pasó, ¡la Plaza ya se copó! Siguen los paneles, la música, la feria, con invitados e invitadas de lujo. Venite, traé mate y a la familia. Acá vamos a estar hasta las 00hs. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia", destacaron.
La jornada no se limitó a la protesta, sino que también propuso un espacio cultural. Durante la tarde se llevaron adelante charlas y debates sobre la identidad y la relevancia de sostener las políticas de Memoria en el contexto actual. A esto se suman espectáculos musicales en vivo y ferias de la economía popular, en un ambiente donde predominan el mate y las banderas argentinas.
Uno de los instantes más esperados fue la reproducción de un audio de Carlos "El Indio" Solari, quien convocó a la sociedad a sumarse de manera masiva para ratificar el compromiso con la Verdad y la Justicia.
La vigilia continúo hasta los primeros minutos del martes 24 de marzo, momento en el que se realizo el acto central de cierre, dando lugar a las movilizaciones oficiales que tuvo lugar para una convocatoria histórica en todo el país.
La gran concurrencia de la noche de lunes anticipó una jornada de martes marcada por un fuerte reclamo social en defensa de los juicios por crímenes de lesa humanidad y el Nunca Más.
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