Milei anunció la baja en las retenciones al trigo, cebada y soja

En ese sentido, denunció "un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes".

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En otro orden, Milei destacó que el norte del Gobierno es bajar impuestos, pero advirtió que para hacerlo "de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico".

"El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado", advirtió.

"En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generó pánico y provocó una dolarización del 50% de los pesos que circulan en nuestra economía", repasó. En ese sentido, denunció que la oposición ejecutó un intento de "golpe de Estado" durante el año pasado.

"Básicamente lo que ocurrió es que ese intento de golpe de Estado coordinado entre la política con siete pedidos de juicio político, con intentos de descontrol en la calle, más algunos que se resisten al cambio y quieren mantener el statu que que hundió a los argentinos de bien con la complicidad de los medios", evaluó.

"Dada la aceleración en la tasa de inflación, eso disparó la tasa de interés, y eso cortó el sesgo de crecimiento que tenía la Argentina y mientras se frenaba la demanda tuvimos que enfrentar una corrida como nunca antes vista en la historia argentina", recordó.

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Según Milei, "el tamaño del ataque" recibido "equivale a 70 mil millones dólares. Jamás en la vida se vio un ataque de semejante magnitud y jamás pudo la Argentina resistir como resistido gracias a este maravilloso modelo que diseño Toto Caputo", destacó.

"Sin embargo, no sólo que nos pusimos de pie sino que además no pudieron violentar el modelo cambiario", agregó.

"Argentina tiene la recesión mas loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5 % interanual y 3,5 % desestacionalizado rompiendo el máximo histórico de la variable", ponderó.

El presidente también hizo hincapié en "el crecimiento de las exportaciones que fue del 33%, haciendo un nuevo récord histórico".

"No vamos a parar hasta exterminar esa maldición que pesa sobre la Argentina que es la inflación", prometió.

"Nos tratan de crueles pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos", remarcó, y señaló que "todo esto fue posible gracias al ajuste fiscal que hicimos", por lo que para Milei, todas estas cosas "demuestran que este Gobierno tiene tremenda gestión".

"Ayer le ganamos 13 votaciones a los kukas y a los enemigos del progreso en la Cámara de Diputados. Eso también es gestión", resaltó. "13 a 0 les ganamos. ¿Ustedes saben lo que es meterle 13 a los kukas?", preguntó al auditorio.

"¿El año pasado nos hicieron de todo para voltear al Gobierno y al plan económico y después dicen que no hay gestión?", siguió. "Mi equipo de Gobierno son como los Rolling Stones, o como Gardel con la guitarra eléctrica", graficó.