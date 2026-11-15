Molinos Río de la Plata adquirió la empresa Tía Maruca tras su crisis financiera

La compra se produce pocos días después de que la compañía completara la adquisición del complejo industrial ubicado en Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán, operación que incluyó la transferencia de los activos y la incorporación del personal de la planta.

Tía Maruca es una arca muy querida

Desde Molinos destacaron que Tía Maruca mantiene un vínculo consolidado con los consumidores gracias a sus productos tradicionales, asociados con recetas artesanales, calidad y precios accesibles.

"Desde hace más de 120 años acompañamos a millones de consumidores con marcas que forman parte de su vida cotidiana. Tía Maruca es una marca muy querida por los argentinos", afirmó Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata.

El ejecutivo aseguró que la intención es preservar la identidad de la marca y aprovechar la estructura industrial y comercial de la compañía para ampliar su presencia en el mercado.

"Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares", agregó.

Dificultades financieras

Tía Maruca fue fundada en 1998 por Alejandro Ripani y logró posicionarse entre las marcas reconocidas del mercado argentino de galletitas, principalmente por productos como pepas, surtidos y bizcochos.

Durante sus años de mayor crecimiento, llegó a concentrar alrededor del 5% del mercado nacional, con una propuesta comercial orientada a combinar productos tradicionales con precios competitivos.

Sin embargo, la empresa atravesó dificultades económicas que derivaron en la presentación de un concurso preventivo en 2019 y en un posterior proceso de reorganización.

En 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la firma e impulsó una etapa de recuperación y reposicionamiento comercial.

Pablo Tamburo, representante de la parte vendedora, destacó que la operación llega después de ese proceso de reestructuración.

"Cumplido el objetivo de revitalizar y reposicionar la marca entre las principales firmas de galletitas del país, inicia con mucho optimismo por el futuro de ambas compañías el proceso de venta de la marca Tía Maruca a Molinos Río de la Plata", expresó.

La apuesta de Molinos por crecer en el sector

La incorporación de Tía Maruca forma parte de la estrategia de expansión de Molinos Río de la Plata en el mercado de alimentos de consumo masivo.

La compañía cuenta actualmente con una amplia cartera de marcas, entre ellas Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Don Vicente, Sibarita, La Salteña, Exquisita, Cocinero, Blancaflor, Cruz de Malta y Nobleza Gaucha.

La operación también refuerza la estrategia empresarial del grupo integrado por Rosario, Pilar y Luis Pérez Companc, que desarrolla actividades en tres grandes áreas: consumo masivo, agro y energía.

Para Molinos, la adquisición representa una oportunidad de aprovechar el reconocimiento comercial de Tía Maruca y combinarlo con su capacidad de producción, distribución y comercialización.

En un mercado de galletitas donde tienen una presencia destacada Arcor y Mondelez, la incorporación de una marca tradicional podría permitirle ampliar su oferta y fortalecer su posición competitiva.

La reciente compra del complejo industrial de Tucumán constituye otro de los movimientos con los que la empresa busca consolidar su desarrollo en esta categoría.