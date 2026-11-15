Advierten que dos de cada tres argentinos se queda sin sueldo el 20 de cada mes

Por el lado de la clase media, el informe detalla que concentra la mayor aceleración del deterioro en la comparación intermensual. La proporción que no supera el día 20 ascendió del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre. Y por el lado de la clase alta, sólo el 23,1% se queda sin ingresos antes del día 20, el 75,6% llega a fin de mes y el 40% ahorra; el 48,7% se endeudó, pero el 52,7% de ese grupo lo hizo para comprar bienes durables.

En cuanto al segmento joven, compuesto por los menores de 40 años, se destaca como otro grupo vulnerable: el 75% no supera el día 20 con sus ingresos y sólo el 2,1% logra ahorrar.

El endeudamiento, una opción para cubrir las necesidades básicas

Ante ingresos que se agotan de forma anticipada, el endeudamiento actúa como paliativo de emergencia. El 59,4% de los encuestados tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses. Lejos de destinarse a la compra de bienes durables o al consumo suntuario, el financiamiento se orienta a cubrir necesidades primarias.

Entre quienes se endeudaron, “el 57,7% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 18,3% para pagar tarifas y servicios”. Es decir, tres de cada cuatro endeudados (76%) recurrieron al crédito para sostener la subsistencia del hogar.

Con respecto a la percepción sobre el poder adquisitivo del salario, el informe reveló que “el 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación”. Esta mirada es compartida tanto por votantes opositores (95,2%) como por un 59% de quienes respaldan al oficialismo.