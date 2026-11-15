Advierten que dos de cada tres argentinos se queda sin sueldo el 20 de cada mes

El dato fue publicado por la consultora Zentrix. El 14,9% de los encuestados dijo agotar su dinero antes del día 10, mientras que el 35,3% lo hace a más tardar a mitad de mes. Casi el 60% debió endeudarse para cubrir necesidades básicas.
El presupuesto mensual rinde cada vez menos para la mayoría de los hogares argentinos, ya que el 67,7% "no supera el 20 del mes con sus ingresos”. Esto significa que dos de cada tres personas se quedan sin dinero diez días antes de que finalice el mes.
Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, que expone que el 14,9% de los encuestados agota su dinero antes del día 10, mientras que el 35,3% lo hace a más tardar el día 15. En el otro extremo, “sólo el 31,1% llega a fin de mes”, de los cuales apenas un 7,5% reporta capacidad de ahorro.
En ese contexto, el informe indica que “la discusión ya no es sólo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza”, reafirmando los datos relevados, que anteriormente fueron cuestionados por Javier Milei. “¿Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen para vivir diez días sin comer y sin beber?”, había planteado el Presidente, al desestimar la posibilidad de que dicha situación sea una realidad mayoritaria en el país.
El reporte refleja que el deterioro económico se acentúa según el rango socioeconómico y la edad. En la clase baja, el impacto es severo, ya que el 82,4% no supera el día 20 con sus ingresos, el 43,8% no pasa del día 15 y ningún encuestado de este estrato declara capacidad de ahorro.
Por el lado de la clase media, el informe detalla que concentra la mayor aceleración del deterioro en la comparación intermensual. La proporción que no supera el día 20 ascendió del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre. Y por el lado de la clase alta, sólo el 23,1% se queda sin ingresos antes del día 20, el 75,6% llega a fin de mes y el 40% ahorra; el 48,7% se endeudó, pero el 52,7% de ese grupo lo hizo para comprar bienes durables.
En cuanto al segmento joven, compuesto por los menores de 40 años, se destaca como otro grupo vulnerable: el 75% no supera el día 20 con sus ingresos y sólo el 2,1% logra ahorrar.
Ante ingresos que se agotan de forma anticipada, el endeudamiento actúa como paliativo de emergencia. El 59,4% de los encuestados tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses. Lejos de destinarse a la compra de bienes durables o al consumo suntuario, el financiamiento se orienta a cubrir necesidades primarias.
Entre quienes se endeudaron, “el 57,7% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 18,3% para pagar tarifas y servicios”. Es decir, tres de cada cuatro endeudados (76%) recurrieron al crédito para sostener la subsistencia del hogar.
Con respecto a la percepción sobre el poder adquisitivo del salario, el informe reveló que “el 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación”. Esta mirada es compartida tanto por votantes opositores (95,2%) como por un 59% de quienes respaldan al oficialismo.
comentar