A diferencia de otros episodios de inestabilidad financiera, el impacto no se reflejó directamente en el mercado cambiario. Entre julio y octubre, el dólar registró un incremento del 3,5%, frente a una inflación acumulada superior al 8%, lo que provocó una apreciación del tipo de cambio real multilateral del 2,5%.

Sin embargo, el Banco Provincia advirtió que la relativa estabilidad cambiaria no significa que la suba del riesgo país resulte inocua para la economía.

Menos crédito para las empresas

Uno de los principales efectos se observa en el financiamiento corporativo en dólares. De acuerdo con el relevamiento, la suma de obligaciones negociables y préstamos bancarios destinados a empresas cayó un 20%, desde un promedio mensual de US$2.700 millones entre enero y julio hasta US$2.100 millones entre agosto y octubre.

La contracción resulta todavía más pronunciada cuando se excluyen las operaciones de YPF. En ese caso, el financiamiento disminuyó un 35%, al pasar de US$2.600 millones a US$1.600 millones mensuales.

"Las obligaciones negociables y los préstamos en dólares conectan las variables financieras con la economía real, ya que más crédito para empresas hoy implica más inversión mañana", explicó la entidad.

El informe también vinculó esta situación con la menor capacidad del Banco Central para acumular divisas. Mientras que durante el primer semestre las compras promediaron US$1.900 millones mensuales, entre agosto y octubre descendieron a US$880 millones.

La desaceleración no respondió a una caída de las exportaciones agroindustriales, cuya liquidación aumentó de US$2.300 millones a casi US$3.000 millones mensuales, según datos de CIARA-CEC.

Tampoco se explicó principalmente por una mayor demanda de dólares de las personas, que pasó de US$2.300 millones a US$2.600 millones por mes. Para el banco bonaerense, el factor determinante fue la reducción del ingreso de divisas asociado al financiamiento empresarial.

Tasas de interés y recuperación económica

Frente a este escenario, el Tesoro Nacional buscó aliviar las condiciones monetarias mediante una reducción de su tasa de renovación de deuda en pesos, conocida como roll-over, que pasó del 115% al 105%.

La decisión permitió absorber menos liquidez y dejar una mayor cantidad de pesos disponibles en el mercado. No obstante, el informe advirtió sobre las dificultades de sostener simultáneamente tasas atractivas para evitar una mayor demanda de dólares y condiciones crediticias que favorezcan la actividad.

"La búsqueda simultánea de controlar precios y cantidades del dinero imprime volatilidad sobre las tasas de interés, desincentivando la demanda de crédito de empresas y familias", sostuvo el estudio.

Según el Banco Provincia, esta situación "posterga aún más la ya demorada recuperación de la economía real", al limitar las posibilidades de inversión y financiamiento del sector privado.

El próximo desafío llegará el 9 de enero, cuando el Tesoro deberá afrontar vencimientos de capital e intereses por US$4.300 millones correspondientes a los bonos Bonares y Globales.

En ese contexto, la evolución del riesgo país será determinante para las posibilidades de financiamiento del Gobierno y las empresas. El informe concluye que, aunque la tensión financiera todavía no se haya traducido en una fuerte suba del dólar, sus consecuencias ya se reflejan en el crédito, las reservas y las perspectivas de recuperación económica.