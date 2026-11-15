El riesgo país pasó de 402 puntos básicos en julio a 830 en noviembre y, aunque la escalada no provocó un salto significativo del dólar, comenzó a afectar el financiamiento de las empresas y la acumulación de reservas del Banco Central.
La fuerte escalada del riesgo país, que pasó de 402 puntos básicos el 10 de julio a 830 en noviembre, comenzó a mostrar consecuencias sobre la economía real, pese a que no provocó un salto significativo del dólar.
Según un informe del Banco Provincia, el encarecimiento del financiamiento externo redujo el acceso al crédito de las empresas, complicó la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) y amenaza con demorar todavía más la recuperación de la actividad económica.
El estudio señaló que el indicador elaborado por JP Morgan prácticamente se duplicó desde la primera semana de julio y alcanzó un máximo de 900 puntos a comienzos de noviembre. Esta evolución, sumada al incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, elevó la tasa de interés de los títulos públicos argentinos del 9% a mediados de año al 13,5% en noviembre.
Como consecuencia, la posibilidad de que el Gobierno vuelva a financiarse en los mercados internacionales quedó prácticamente descartada en las actuales condiciones, mientras que el aumento del costo del endeudamiento comenzó a trasladarse al sector privado.
A diferencia de otros episodios de inestabilidad financiera, el impacto no se reflejó directamente en el mercado cambiario. Entre julio y octubre, el dólar registró un incremento del 3,5%, frente a una inflación acumulada superior al 8%, lo que provocó una apreciación del tipo de cambio real multilateral del 2,5%.
Sin embargo, el Banco Provincia advirtió que la relativa estabilidad cambiaria no significa que la suba del riesgo país resulte inocua para la economía.
Uno de los principales efectos se observa en el financiamiento corporativo en dólares. De acuerdo con el relevamiento, la suma de obligaciones negociables y préstamos bancarios destinados a empresas cayó un 20%, desde un promedio mensual de US$2.700 millones entre enero y julio hasta US$2.100 millones entre agosto y octubre.
La contracción resulta todavía más pronunciada cuando se excluyen las operaciones de YPF. En ese caso, el financiamiento disminuyó un 35%, al pasar de US$2.600 millones a US$1.600 millones mensuales.
"Las obligaciones negociables y los préstamos en dólares conectan las variables financieras con la economía real, ya que más crédito para empresas hoy implica más inversión mañana", explicó la entidad.
El informe también vinculó esta situación con la menor capacidad del Banco Central para acumular divisas. Mientras que durante el primer semestre las compras promediaron US$1.900 millones mensuales, entre agosto y octubre descendieron a US$880 millones.
La desaceleración no respondió a una caída de las exportaciones agroindustriales, cuya liquidación aumentó de US$2.300 millones a casi US$3.000 millones mensuales, según datos de CIARA-CEC.
Tampoco se explicó principalmente por una mayor demanda de dólares de las personas, que pasó de US$2.300 millones a US$2.600 millones por mes. Para el banco bonaerense, el factor determinante fue la reducción del ingreso de divisas asociado al financiamiento empresarial.
Frente a este escenario, el Tesoro Nacional buscó aliviar las condiciones monetarias mediante una reducción de su tasa de renovación de deuda en pesos, conocida como roll-over, que pasó del 115% al 105%.
La decisión permitió absorber menos liquidez y dejar una mayor cantidad de pesos disponibles en el mercado. No obstante, el informe advirtió sobre las dificultades de sostener simultáneamente tasas atractivas para evitar una mayor demanda de dólares y condiciones crediticias que favorezcan la actividad.
"La búsqueda simultánea de controlar precios y cantidades del dinero imprime volatilidad sobre las tasas de interés, desincentivando la demanda de crédito de empresas y familias", sostuvo el estudio.
Según el Banco Provincia, esta situación "posterga aún más la ya demorada recuperación de la economía real", al limitar las posibilidades de inversión y financiamiento del sector privado.
El próximo desafío llegará el 9 de enero, cuando el Tesoro deberá afrontar vencimientos de capital e intereses por US$4.300 millones correspondientes a los bonos Bonares y Globales.
En ese contexto, la evolución del riesgo país será determinante para las posibilidades de financiamiento del Gobierno y las empresas. El informe concluye que, aunque la tensión financiera todavía no se haya traducido en una fuerte suba del dólar, sus consecuencias ya se reflejan en el crédito, las reservas y las perspectivas de recuperación económica.
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