En octubre, la Argentina tuvo la segunda inflación más alta de América Latina

De todas maneras, Caputo admitió desde sus redes sociales que el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sintió el impacto de las modificaciones del Régimen de Zona Fría, que incidieron en el alza de la división de Vivienda, agua, electricidad. gas y otros combustibles.

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN FUE DE 2,2% Y LA INFLACIÓN NÚCLEO DE 1,5%, LA MÁS BAJA EN 15 MESES

El IPC Nacional registró una variación de 2,2% mensual, desagregada en una variación de 1,5% en el IPC Núcleo, 5,5% en la categoría Estacionales y 2,9% en Regulados

La variación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2026

Inflación: el ranking de América Latina en octubre

La Argentina ocupó el segundo lugar en inflación mensual de octubre en América Latina, con un 2,17%, sólo por detrás de Venezuela, que registró un 6,20%. El podio fue completado por Bolivia, con un 2,07%, apenas 0,10 puntos porcentuales por debajo del dato argentino.

Esos tres países fueron los únicos de la región que superaron el 1% mensual. Distinto resultó el escenario para los otros 13, que quedaron por debajo de ese nivel, y dos de ellos incluso, mostraron deflación.

De acuerdo con los datos de los institutos oficiales y los bancos centrales de la región, Honduras quedó cuarto, con un 0,91%. Más abajo se ubicaron seis países con variaciones de entre el 0,50% y el 0,65%: Chile (0,50%), Perú (0,56%), República Dominicana (0,58%), El Salvador (0,58%), Uruguay (0,59%) y México (0,65%). La lista continuó con Costa Rica (0,39%), Nicaragua (0,21%), Colombia (0,20%) y Brasil (0,14%).

Paraguay y Guatemala, en cambio, fueron los dos países con deflación. En el primero de ellos, el índice cayó 0,10%, mientras que en el segundo la baja alcanzó el 0,18%.

A su vez, Cuba, Ecuador y Panamá todavía no publicaron sus estadísticas correspondientes a octubre y quedaron fuera del ranking.

En tanto, Venezuela volvió a encabezar la lista en la medición interanual, con un 376,90%, al tiempo que la Argentina volvió a ocupar el segundo lugar, con un 33,10%, según los datos oficiales. La distancia con el tercer país fue considerable: Bolivia registró una inflación anual del 7,08%.