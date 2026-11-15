En octubre, la Argentina tuvo la segunda inflación más alta de América Latina

El país quedó por detrás de Venezuela y superó a Bolivia en el ranking mensual. También ocupó el segundo puesto en la medición interanual, con una amplia diferencia respecto del resto de la región.
La inflación de octubre fue del 2,2% y quedó por encima del 1,9% de septiembre. Además, superó las proyecciones de las consultoras privadas, que esperaban un registro de entre el 1,8% y el 2,1% en el décimo mes del año. Pese al salto, el Gobierno defendió el rumbo económico y destacó la baja de la medición núcleo.
En lo que va de 2026, los precios acumularon un aumento del 26,3%, mientras que la variación interanual llegó al 33,1%. Así lo señalaron los datos publicados días atrás por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Durante octubre, la dinámica inflacionaria estuvo marcada por los aumentos de los precios estacionales (5,5%) y regulados (2,9%), que superaron el promedio general. Entre las divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento (4,2%).
En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en el comportamiento de la inflación núcleo, que fue del 1,5% en octubre. Según su análisis, se trató de la variación mensual más baja desde julio de 2025. También destacó que, con excepción de ese mes, no se observaba un registro similar desde enero de 2018.
De todas maneras, Caputo admitió desde sus redes sociales que el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sintió el impacto de las modificaciones del Régimen de Zona Fría, que incidieron en el alza de la división de Vivienda, agua, electricidad. gas y otros combustibles.
La Argentina ocupó el segundo lugar en inflación mensual de octubre en América Latina, con un 2,17%, sólo por detrás de Venezuela, que registró un 6,20%. El podio fue completado por Bolivia, con un 2,07%, apenas 0,10 puntos porcentuales por debajo del dato argentino.
Esos tres países fueron los únicos de la región que superaron el 1% mensual. Distinto resultó el escenario para los otros 13, que quedaron por debajo de ese nivel, y dos de ellos incluso, mostraron deflación.
De acuerdo con los datos de los institutos oficiales y los bancos centrales de la región, Honduras quedó cuarto, con un 0,91%. Más abajo se ubicaron seis países con variaciones de entre el 0,50% y el 0,65%: Chile (0,50%), Perú (0,56%), República Dominicana (0,58%), El Salvador (0,58%), Uruguay (0,59%) y México (0,65%). La lista continuó con Costa Rica (0,39%), Nicaragua (0,21%), Colombia (0,20%) y Brasil (0,14%).
Paraguay y Guatemala, en cambio, fueron los dos países con deflación. En el primero de ellos, el índice cayó 0,10%, mientras que en el segundo la baja alcanzó el 0,18%.
A su vez, Cuba, Ecuador y Panamá todavía no publicaron sus estadísticas correspondientes a octubre y quedaron fuera del ranking.
En tanto, Venezuela volvió a encabezar la lista en la medición interanual, con un 376,90%, al tiempo que la Argentina volvió a ocupar el segundo lugar, con un 33,10%, según los datos oficiales. La distancia con el tercer país fue considerable: Bolivia registró una inflación anual del 7,08%.