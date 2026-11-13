Economía |

El riesgo país cerró la semana en 830 puntos básicos

El índice que mide JP Morgan terminó con una leve suba del 0,1%. Mientras que el Merval trepó 2,9%, mientras que los ADR saltaron hasta 8,7% en Wall Street.

El riesgo país, que mide la JP Morgan, cerró este viernes en los 830 puntos básicos, luego de haber tocado un mínimo intradiario de 827 puntos. El movimiento se produce en una rueda en la que los bonos Globales y Bonares en dólares retroceden levemente.

Por otro lado, la bolsa porteña, en tanto, subió 2,9% en pesos, mientras que las acciones argentinas en Wall Street anotaron alzas de hasta 8,7%, encabezadas por Cresud.

Asimismo la baja de los gigantes del sector opacó el alivio que generó la moderación mensual del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos. Pese a la volatilidad de las últimas ruedas, los tres principales índices de Wall Street cerraron la semana con resultados positivos.

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El Nasdaq fue el índice más afectado por las ventas de acciones tecnológicas. El retroceso de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial volvió a pesar sobre el mercado, en una jornada marcada por la incertidumbre en torno al liderazgo de Nvidia y la salida de Jensen Huang, según el escenario planteado en el informe de mercado.

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