El riesgo país cerró la semana en 830 puntos básicos

El Nasdaq fue el índice más afectado por las ventas de acciones tecnológicas. El retroceso de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial volvió a pesar sobre el mercado, en una jornada marcada por la incertidumbre en torno al liderazgo de Nvidia y la salida de Jensen Huang, según el escenario planteado en el informe de mercado.