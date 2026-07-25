Inocencia Fiscal II: cuáles son claves del proyecto que el Gobierno envió al Congreso

Inocencia Fiscal II: las claves del nuevo proyecto

La propuesta contempla la posibilidad de que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones juradas cuando existan diferencias o inconsistencias, sin que ello implique su exclusión automática del régimen simplificado. A su vez, quienes regularicen su situación podrán mantener los beneficios previstos por el sistema.

La iniciativa también elimina los topes relacionados con las diferencias detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En ese marco, el organismo recaudador sólo podrá impugnar una declaración jurada si acredita, mediante información objetiva, la existencia de inconsistencias relevantes. Además, la propuesta incorpora una presunción de exactitud para determinados contribuyentes, otorgándoles mayores garantías frente a eventuales procesos de fiscalización.

Por último, el proyecto prevé un tratamiento especial para los fondos hasta el 31 de diciembre de 2027 y dispone la exención de determinadas multas para quienes regularicen ajustes en el Impuesto a las Ganancias o el IVA y se adhieran al régimen simplificado.