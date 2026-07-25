Inocencia Fiscal II: cuáles son claves del proyecto que el Gobierno envió al Congreso

La iniciativa es considerada una prioridad por el Ejecutivo. Entre otros objetivos, busca fomentar el ingreso al sistema financiero de los denominados "dólares del colchón". Qué dijo el ministro de Economía, Luis Caputo.
El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa con la que busca ampliar la cantidad de contribuyentes adheridos al régimen y fomentar el ingreso al sistema financiero de los denominados "dólares del colchón". De acuerdo con estimaciones del equipo liderado por Luis Caputo, existen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal.
El proyecto fue remitido al Congreso luego de la conferencia de prensa brindada esta semana por el propio Caputo, quien sostuvo que el objetivo es facilitar la formalización de los ahorros. En ese sentido, aseguró que mantener los dólares guardados fuera del sistema financiero significa "una muy mala decisión".
La primera versión de la ley, que creó un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y al que adhirió el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, no alcanzó las expectativas de la administración libertaria. Ante ese escenario, la nueva propuesta plantea eliminar los límites vinculados a los ingresos y al patrimonio para que un mayor número de contribuyentes pueda incorporarse al régimen.
Después de las vacaciones de invierno, La Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO; Innovación Federal y otros bloques provinciales para que respalden esa iniciativa, como lo hicieron cuando se aprobó en diciembre. Esas negociaciones serán encaradas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los titulares de las comisiones de Presupuesto, y de Legislación Penal, que conducen Bertie Benegas Lynch y Laura Rodriguez Machado.
La propuesta contempla la posibilidad de que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones juradas cuando existan diferencias o inconsistencias, sin que ello implique su exclusión automática del régimen simplificado. A su vez, quienes regularicen su situación podrán mantener los beneficios previstos por el sistema.
La iniciativa también elimina los topes relacionados con las diferencias detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En ese marco, el organismo recaudador sólo podrá impugnar una declaración jurada si acredita, mediante información objetiva, la existencia de inconsistencias relevantes. Además, la propuesta incorpora una presunción de exactitud para determinados contribuyentes, otorgándoles mayores garantías frente a eventuales procesos de fiscalización.
Por último, el proyecto prevé un tratamiento especial para los fondos hasta el 31 de diciembre de 2027 y dispone la exención de determinadas multas para quienes regularicen ajustes en el Impuesto a las Ganancias o el IVA y se adhieran al régimen simplificado.
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