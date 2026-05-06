Nicolás Dujovne: "La industria sustitutiva de importaciones la está pasando mal"

Embed El exministro de Economía, Nicolás Dujovne, estuvo en Solo Una Vuelta Más y afirmó que no se llegará a la "Argentina moderna y competitiva" de un día para el otro, sino que "ocurrirá de a poco" y a través de un "proceso continuo".



Dujovne dijo que para el Gobierno hoy "la… pic.twitter.com/NiH1SzL64o — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 6, 2026

En este marco de un país volcado alas exportaciones y con mayor apertura económica “la industria sustitutiva de importaciones la está pasando mal. La industria proteccionista tiene los días contados”, sostuvo el ex funcionario.

“Hay sectores que la pasan mejor, como el agro y la minería, y otros pero. Es una economía heterogenia, áspera y el empleo no ha podido crecer”, sostuvo.

Reconoció que no se llegará a la "Argentina moderna y competitiva de un día para el otro", sino que "ocurrirá de a poco" y a través de un "proceso continuo".

Por su parte, Dujovne aseguró que para el Gobierno hoy "la manta es corta porque hay que preservar el equilibrio fiscal y una política monetaria sana".