Nicolás Dujovne: "La industria sustitutiva de importaciones la está pasando mal"

El exministro de Economía de Mauricio Macri también resaltó la importancia de las exportaciones y que ese "es el norte" que debe llevar delante el país.
Nicolás Dujovne, el exministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri, destacó que el perfil económico del país se está volcando hacia el sector exportador, hacia una economía"mas bierta", sin restricciones a las importaciones, y reconoció que en esa transición es "muy difícil" hacer políticas específicas para la clase media, porque "para sentir que les va bien, necesitan que la economía crezca".
“Argentina se ha vuelto exportador neto de combustible, y ese es 'el norte' que debe seguir el país", dijo Dujovne en declaraciones al canal Todo Noticias.
Este otros conceptos, sostuvo que “estamos atravesando dificultades” si bien el país transita con “relativa holgura” la crisis internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.
En este marco de un país volcado alas exportaciones y con mayor apertura económica “la industria sustitutiva de importaciones la está pasando mal. La industria proteccionista tiene los días contados”, sostuvo el ex funcionario.
“Hay sectores que la pasan mejor, como el agro y la minería, y otros pero. Es una economía heterogenia, áspera y el empleo no ha podido crecer”, sostuvo.
Reconoció que no se llegará a la "Argentina moderna y competitiva de un día para el otro", sino que "ocurrirá de a poco" y a través de un "proceso continuo".
Por su parte, Dujovne aseguró que para el Gobierno hoy "la manta es corta porque hay que preservar el equilibrio fiscal y una política monetaria sana".
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