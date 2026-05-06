Los shoppings lanzan su primer fin de semana de descuentos en todo el país

El “Shopping Fest” se realizará del 8 al 10 de mayo en más de 65 centros comerciales, con promociones, cuotas y actividades para atraer público en un contexto de caída del consumo.
Por primera vez, los principales centros comerciales del país impulsan un evento de descuentos masivo para intentar revertir la caída de ventas. Bajo el nombre “Shopping Fest”, la iniciativa se desarrollará desde este viernes al domingo en más de 65 shoppings, galerías y paseos de compras de la Argentina.
La propuesta incluirá rebajas de hasta el 50%, promociones 2x1 y opciones de financiación con bancos, en un contexto donde las cuotas sin interés siguen siendo limitadas. Además, habrá beneficios adicionales con billeteras digitales y acciones promocionales específicas de cada marca.
El evento no se limita a lo comercial. Los organizadores buscan recuperar la afluencia a los locales físicos con actividades complementarias: shows en vivo, DJs, propuestas artísticas y espacios recreativos para chicos.
“El ‘Shopping Fest’ es una oportunidad para potenciar la experiencia de compra presencial, con descuentos y la posibilidad de ver, probar y disfrutar”, señaló Santiago Blaksley, presidente de la cámara del sector.
El lema elegido, “hay cosas que se viven en persona”, apunta a diferenciar la experiencia física frente al avance del comercio online, que en los últimos años ganó terreno.
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La iniciativa surge en un escenario desafiante. Según datos oficiales, las ventas en centros comerciales registraron caídas tanto interanuales como mensuales, mientras que la industria de la indumentaria acumula varios meses de retroceso.
El rubro de ropa y calzado sigue siendo el más relevante dentro de los shoppings, pero también uno de los más afectados por la retracción del consumo.
Expectativas del sector
Desde la organización sostienen que el evento busca no solo impulsar las ventas sino también reactivar el interés del público. “Hay buenas expectativas para los próximos meses”, indicó Carolina Lopes Perera, gerente general de la cámara.
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