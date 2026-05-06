Los shoppings lanzan su primer fin de semana de descuentos en todo el país

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El lema elegido, “hay cosas que se viven en persona”, apunta a diferenciar la experiencia física frente al avance del comercio online, que en los últimos años ganó terreno.

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La iniciativa surge en un escenario desafiante. Según datos oficiales, las ventas en centros comerciales registraron caídas tanto interanuales como mensuales, mientras que la industria de la indumentaria acumula varios meses de retroceso.

8b39ffc0-d295-49cc-9f3f-78cc9b9e19ee El Solar de la Abadía, también se suma al Shopping Fest con descuentos y actividades para el fin de semana.

El rubro de ropa y calzado sigue siendo el más relevante dentro de los shoppings, pero también uno de los más afectados por la retracción del consumo.

Expectativas del sector

Desde la organización sostienen que el evento busca no solo impulsar las ventas sino también reactivar el interés del público. “Hay buenas expectativas para los próximos meses”, indicó Carolina Lopes Perera, gerente general de la cámara.