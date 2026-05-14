Milei aseguró que "La lucha contra la inflación no está terminada"

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El mandatario recordó luego de que el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, hoy investigado por presunto enriquecimiento ilícito, ganó las elecciones legislativas porteñas, y que a partir de allí "comenzó un ataque especulativo de la política contra la moneda para romper el equilibrio fiscal".

Milei volvió a cargar contra los medios de comunicación, sobre los que dijo que "jugaron en contra del programa económico y cargaron la calle con malas intenciones. Hubo un intento de Golpe de Estado, fueron cómplices los medios, los políticos, los empresarios y opinadores mercenarios”, enfatizó, sin brindar precisiones.

"Hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI; todo el mundo esperaba una gran depresión. ¿Por qué no se dio? Por el formato del ajuste. Al momento de cerrar el Tesoro no subimos los impuestos. La discusión es moral", explicó.

Milei recordó que luego de levantar el cepo para las personas en 2025 le pidió al equipo económico que quería sacar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). “Si nosotros no hubiéramos sacado las LEFI a esa corrida (N.d.R luego de las PASO) de 41 mil millones de dólares tenés que sumarle 20 mil millones de dólares más. Y si a eso le sumas la suba de encajes, el tamaño de la corrida fue de 70 mil millones de dólares. Hubiéramos tenido una hiper", explicó.

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"Yo entiendo que la gente se sienta mal porque se frenó la actividad, entiendo porque cayó el salario real, entiendo que se sienta mal porque eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo", completó.

Y afirmó que "cuando uno está en la silla eléctrica tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda". Y añadió que "si el programa económico no hubiese sido robusto volábamos por los aires".

El Presidente protagonizó exabruptos durante la entrevista que brinda a Neura al recordar que tiene responsabilidad sobre 48 millones de personas. “Tenés que tomar decisiones y mirar que hay gente atrás; vos no te podés olvidar que hay gente atrás”, dijo.

Destacó que si se equivoca “la gente se caga de hambre”. “A vos no te va a pasar - reflexionó- porque vives en un vida de burbuja, pero a los otros sí les va a pasar y vos laburás para esa gente”. “Entonces no es ‘a ver cómo me masturbo mejor con un modelo’, es ‘tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la puta madre’”, añadió.

Cuando le preguntaron por el futuro del Banco Central, que en campaña propuso eliminar, comentó: "La vida del BCRA se puede discutir. Y dijo que la emisión monetaria es un robo, una estafa de las más violentas que hay. Altera el sistema de funcionamiento de la economía"