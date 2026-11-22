Las ventas registraron una suba del 0,9% en comparación con el mismo mes del año pasado y del 6,2% frente a septiembre. De todos modos, acumulan una caída del 2,3% en lo que va del año.
Por primera vez en 2026, el consumo masivo mostró un leve signo de recuperación, al haber aumentado un 0,9% en octubre respecto del mismo mes del año pasado. Se trata de un cambio de tendencia que no se veía desde 2025. En la comparación mensual con septiembre pasado, el salto fue del 6,2%.
Si bien se rompió la racha negativa, la mínima suba no alcanzó para revertir la caída generalizada del año: de acuerdo con el informe publicado por la consultora Scentia, en el período de enero a octubre cayó un 2,3% respecto del mismo período del año pasado.
Durante el décimo mes, mejoraron las compras de alimentos y artículos impulsivos (golosinas y snacks, sobre todo), en un 8% y un 7% interanual, respectivamente. Por su parte, las bebidas sin alcohol cayeron un 3,9% en el conjunto de los canales relevados, mientras que las alcohólicas aumentaron un 1,3%
Otros rubros también cerraron octubre con resultados negativos: los productos de limpieza de ropa y hogar registraron una caída interanual del 3,1%, los perecederos retrocedieron el 3,3% y los artículos de desayuno y merienda disminuyeron el 1,3%.
El alza de octubre estuvo impulsada por otros tipos de comercios, distintos de los tradicionales del consumo, como los supermercados y los autoservicios mayoristas. El salto interanual provino de los kioscos y almacenes (1,6%), las farmacias (3,2%) y el comercio electrónico (33,2%), que fue el sector que más traccionó en el período.
El sector tradicional del consumo sigue debilitado: las compras en supermercados cayeron un 0,3% y en los autoservicios independientes, un 0,4%, en ambos casos en la medición interanual, y no logran repuntar en lo que va de 2026. La baja más pronunciada se registró en los mayoristas, con un retroceso del 6,4% en octubre.
Si se mira la medición en comparación con septiembre, todos los canales de venta subieron, con los supermercados a la cabeza (9,5%), seguidos por los autoservicios, los mayoristas y el comercio electrónico (todos con un alza del 8,9%). Eso sí, en el acumulado total de 2026 esa tendencia se revierte: sólo crecieron dos sectores, el comercio electrónico (35%) y las farmacias (1,2%), mientras que los supermercados y los mayoristas cayeron un 3,5%.