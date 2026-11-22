El alza de octubre estuvo impulsada por otros tipos de comercios, distintos de los tradicionales del consumo, como los supermercados y los autoservicios mayoristas. El salto interanual provino de los kioscos y almacenes (1,6%), las farmacias (3,2%) y el comercio electrónico (33,2%), que fue el sector que más traccionó en el período.

Durante octubre, las compras en supermercados tuvieron una caída interanual del 0,3%.

El sector tradicional del consumo sigue debilitado: las compras en supermercados cayeron un 0,3% y en los autoservicios independientes, un 0,4%, en ambos casos en la medición interanual, y no logran repuntar en lo que va de 2026. La baja más pronunciada se registró en los mayoristas, con un retroceso del 6,4% en octubre.

Si se mira la medición en comparación con septiembre, todos los canales de venta subieron, con los supermercados a la cabeza (9,5%), seguidos por los autoservicios, los mayoristas y el comercio electrónico (todos con un alza del 8,9%). Eso sí, en el acumulado total de 2026 esa tendencia se revierte: sólo crecieron dos sectores, el comercio electrónico (35%) y las farmacias (1,2%), mientras que los supermercados y los mayoristas cayeron un 3,5%.