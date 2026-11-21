El titular del BCRA, Santiago Bausili, aseguró que esa distribución no tuvo cambios desde 2011 y que fue auditada por tres niveles distintos. La presentación de Pagano también cuestionó el desentendimiento de Caputo sobre el oro de las reservas, a partir de una respuesta que dio al periodista Eduardo Feinmann el 16 de noviembre de 2026.

Entre los otros cargos, la legisladora incluyó la pérdida de 32.429 empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la recesión y el supuesto fracaso de la programación macroeconómica que, según planteó, la ley le encomienda al ministro.

También acusó a Caputo de desconocer las facultades de control del Congreso. En ese punto, mencionó dos interpelaciones aprobadas por la Cámara de Diputados y las dos ausencias del funcionario ante esos llamados.

Los dos cargos restantes están relacionados con el endeudamiento externo con prórroga de jurisdicción dispuesto por decreto, los acuerdos financieros reservados y la inmovilización en instrumentos financieros de fondos viales que tenían una asignación específica.

Pagano sostuvo que las acusaciones se basan en estadísticas oficiales, actos publicados en el Boletín Oficial, resoluciones de la Cámara de Diputados y declaraciones públicas del propio ministro. Según afirmó, los hechos denunciados constituyen “resultados medibles, incumplimientos concretos de deberes constitucionales y legales”, además de “conductas impropias del cargo”.