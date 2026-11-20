El gas provendrá de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico, un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, que trasladarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro.

En ese lugar funcionarán dos unidades flotantes de licuefacción, conocidas como FLNG por sus siglas en inglés. El proyecto también incluye complejos industriales en Neuquén y Río Negro para procesar el gas y los líquidos asociados.

Además, confirmaron que el proyecto ya cuenta con compradores, financiamiento y respaldo de Estados Unidos, según la información suministrada. Argentina LNG suscribió un acuerdo bilateral que habilita US$ 6.000 millones de financiamiento a través del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados.

El acuerdo fue firmado en el Consulado argentino en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau.

Durante la etapa de construcción, el proyecto prevé la generación de unos 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los períodos de mayor actividad. Una vez que entre en operación, sostendría alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos.

El plan también contempla contrataciones por unos US$ 15.000 millones a proveedores nacionales. Las proyecciones de YPF apuntan a exportaciones por USD 10.000 millones anuales desde 2031, con contratos de largo plazo orientados principalmente a Europa y Asia.