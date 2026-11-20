La iniciativa Argentina LNG es para exportar gas licuado y la desarrollará YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG. Aseguran generará 20.000 puestos de trabajo.
El Gobierno nacional confirmó que el proyecto Argentina LNG fue aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Lo desarrollará YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG, y prevé una inversión total de US$ 50.750 millones hasta 2050.
El proyecto contempla desembolsos por US$ 25.000 millones entre el año próximo y el 2030, y apunta a exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), además de líquidos asociados al gas, por más de US$ 9.000 millones anuales.
“El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta oficial de X. El funcionario lo definió como “la mayor inversión de la historia argentina”.
Para alcanzar esa escala, Argentina LNG prevé una producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, un volumen equivalente a más del 40% de la producción actual del país, de acuerdo con el anuncio oficial.
El gas provendrá de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico, un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, que trasladarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro.
En ese lugar funcionarán dos unidades flotantes de licuefacción, conocidas como FLNG por sus siglas en inglés. El proyecto también incluye complejos industriales en Neuquén y Río Negro para procesar el gas y los líquidos asociados.
Además, confirmaron que el proyecto ya cuenta con compradores, financiamiento y respaldo de Estados Unidos, según la información suministrada. Argentina LNG suscribió un acuerdo bilateral que habilita US$ 6.000 millones de financiamiento a través del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados.
El acuerdo fue firmado en el Consulado argentino en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau.
Durante la etapa de construcción, el proyecto prevé la generación de unos 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los períodos de mayor actividad. Una vez que entre en operación, sostendría alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos.
El plan también contempla contrataciones por unos US$ 15.000 millones a proveedores nacionales. Las proyecciones de YPF apuntan a exportaciones por USD 10.000 millones anuales desde 2031, con contratos de largo plazo orientados principalmente a Europa y Asia.
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