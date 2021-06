Prevén inflación de 3,6% en mayo y 48,3% en todo el año

Asimismo, estimaron que la inflación de mayo -que el INDEC dará a conocer el miércoles 16 de junio- será de 3,6%, inferior a la de los meses previos pero alta si se espera cumplir con la pauta anual del 29% prevista en la elaboración del Presupuesto.

De la consulta que la autoridad monetaria hizo a los especialistas no solo se desprende una mayor expectativa de inflación sino también un menor crecimiento de la economía, ante el estancamiento de la recuperación observada en los primeros meses del año y, además, el recrudecimiento de la pandemia de coronavirus, que llevó a restablecer algunas restricciones a la actividad.

Además:

Fernández y Putin anunciaron la producción de la Sputnik en Argentina

En ese sentido, proyectaron un aumento del PBI del 6%, cuatro décimas menos que en el relevamiento anterior, que no alcanzará para compensar la caída del 9,9% del año pasado.

En lo que respecta a la paridad cambiaria, los analistas ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $110,23 por dólar en diciembre de 2021 (-$2,41 por dólar respecto del REM previo), contemplando que se ubique en $155,71 por dólar a fines de 2022.

Para junio de 2021, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 34,1%

En cuanto al valor de las exportaciones, estiman que para 2021 ascenderían a US$ 65.306 millones, incrementándose en US$ 1.581 millones con relación al último REM y US$ 10.422 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

rem (1).png La inflación mensual proyectada en el REM.

En tanto, el valor de las importaciones se ubicaría en US$ 52.053 millones, esto es US$ 1.653 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 9.699 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.354 millones).

La proyección para la desocupación abierta para el primer trimestre de 2021 sería de 11,2%, manteniéndose sin cambios respecto a lo previsto en la última encuesta.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario que realizan las consultoras económicas para 2021 disminuyó hasta $ 1.660 miles de millones ($ 6,5 miles de millones menos que el último REM), tras registrarse un déficit de $ 1.750 miles de millones en 2020.

Asimismo, los analistas prevén un déficit de $ 1.528 miles de millones para 2022.